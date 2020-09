Kalkar: Ein Teppich aus Licht in der St. Nicolai Kirche

Die letzten beiden Kirchenfenster werden in St. Nicolai in Kalkar eingesetzt: Am 3. Oktober wird die Einsegnung gefeiert

Kalkar. Bislang fehlten noch zwei bunte Fenster in St. Nicolai in Kalkar. Die baut man jetzt ein. Damit geht ein 24-jähriger Prozess zu Ende.

Es gab große Diskussionen damals, 1996. Da reifte der Plan, neue Fenster in St. Nicolai Kalkar einzubauen. Die Kirche beheimatet einige der größten mittelalterlichen Kunstschätze des Landes, gerade zeigt das Schnütgen-Museum in Köln einige Meisterwerke. Was würden bunte Fenster mit den Schnitzaltären machen? Mit dem Raum? Nun, 24 Jahre später, naht die Fertigstellung der 22 großen Fenster von Karl-Martin Hartmann. Die letzten beiden Fenster sollen bis Ende nächster Woche eingebaut sein. Die Handwerker sind bereits eifrig bei der Arbeit. Dann kann sich jeder selbst ein Bild machen.

Pfarrer Alois van Doornick mit Handwerkern: Eine Feier mit Künstler Karl-Martin Hartmann und Handwerkern ist am 18. September geplant. Foto: Daams

Im letzten Jahr am Pfingstmontag gab es die nun vorletzte Einweihung von Kirchenfenstern in St. Nicolai. Damals war Ministerpräsident Armin Laschet dabei, und er brachte 75000 Euro an Landesmitteln mit für ein weiteres Fenster. Kirchenvorstand und Bistum segneten in der Folge einen Kredit ab, damit die beiden letzten Fenster zusammen in der Werkstatt Derix-Glasstudio Taunusstein hergestellt werden können. „Die beiden gehören zusammen, sie sind aus dem gleichen Material“, erklärt Pfarrer Alois van Doornick.

Vom kleinsten Atom bis zur Astrophysik reicht das abstrakte thematische Material, das Hartmann in Form und Farbe umsetzt. Naturwissenschaftler ist er, das spürt man. Und einer, der sich auf die Farben des Lichts versteht. Mit jedem Fenster wandelt sich der Charakter des Raums ein bisschen mehr. „Das Haus des Herrn muss schön sein, damit man sich auf den Himmel freuen kann“, sagt van Doornick. Damit begegnen sich in der Kirche zwei Ebenen. Einerseits die Schnitzaltäre, die von alters her dem Kirchenvolk die biblischen Geschichten miterlebbar machen sollen. Andererseits die stimmungsvolle Lichtmystik, die Hartmanns Fenster hervorruft. Van Dorrnick: „Abends ist es wunderschön, das Glühen der Farben zu erleben.“

Einen Teil der Kosten haben die Bürger der Stadt Kalkar getragen

Einen großen Teil der Kosten haben die Bürger der Stadt Kalkar selber getragen. Zehn Prozent der Gesamtkosten konnte man durch Landesmittel decken, vierzig Prozent übernahm das Bistum. Für die restlichen fünfzig Prozent sorgten der Förderverein, die Gilden und Bruderschaften, Erlöse bei Feiern und weitere Spenden. Die Baumaßnahmen im Zuge der neuen Fenster nutzt man übrigens für die Einrichtung einer Querluftsteuerung. So soll weiterer Schimmelbefall der Altarfiguren verhindert werden.

Nachdem die Kirche dann mit so viel Kunst glänzt und über eine herausragende Kirchenmusik verfügt, möchte van Doornick noch ein weiteres Element hinzufügen: 22 Tafeln mit Poesie will er aufstellen, mit Gedichten oder Bibelzitaten. „Man soll spüren, dass es bei allem um den Inhalt der christlichen Glaubensaussagen geht.“ Deshalb wolle man sich bei der feierlichen Einsegnung der letzten beiden Kirchenfenster am 3. Oktober um 17 Uhr auch nicht auf die Schulter klopfen, um sich zu zeigen, dass man es geschafft habe. Vielmehr soll Bischof Felix Genn in seiner Predigt über die Glaubensstärkung sprechen.