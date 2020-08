Kalkar: Bürger demonstrieren gegen Straßenlärm auf der L 8

Kalkar-Hönnepel. Nach erneuter Demo gegen den Verkehr auf der Griether Straße gibt’s nun eine Diskussion. Die SPD möchte die Umwandlung zur Gemeindestraße.

Mehr als 40 Anwohner haben am Samstag erneut gegen den Straßenlärm auf der Griether Straße im Kalkarer Ortsteil Hönnepel demonstriert. An der Kreuzung Rheinstraße/Griether Straße hielten sie mit Hilfe der Polizei den Verkehr für eine Stunde aus dem Ort heraus.

Nach Angaben der Interessengemeinschaft Griether Straße waren Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz und Landratskandidat Peter Driessen vor Ort und „erstaunt über den Zugangsverkehr zum Wunderland“. Am Wochenende fand dort unter anderem die Messe „4x4 rhein-waal“ statt.

Gemeinsam mit der Polizei sperrten die Anwohner die Ortsdurchfahrt. Foto: Kurt Michelis

Politische Diskussion am 19. August in Hönnepel

Nach den Protesten auf der Straße an den vergangenen beiden Samstagen kündigt die Interessengemeinschaft nun eine Diskussion mit den Politikern, die für das Amt des Bürgermeisters in Kalkar kandidieren, sowie den Bewerbern um das Ratsmandat für Hönnepel an. Am Mittwoch, 19. August, soll ab 18 Uhr auf dem Parkplatz des Ritter-Elbert-Zentrums darüber gesprochen werden, wie eine Verkehrsberuhigung in Hönnepel in Zukunft aussehen könnte und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das hohe Verkehrsaufkommen in den Griff zu bekommen.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kalkar sieht eine Lösung darin, die bisherige Landstraße 8 in eine Gemeindestraße umzuwidmen. Die Sozialdemokraten haben zum nächsten Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss beantragt, dass die Verwaltung beauftragt wird, „alle erforderlichen Schritte zur Änderung des Verlaufs der L 8 und deren Umwidmung im Bereich der Ortsdurchfahrt Hönnepel zu einer Gemeindestraße einzuleiten“. Zudem soll eine entsprechende Ausschilderung an der B 67, direkt hinter der Rheinbrücke, die Besucher des Wunderlandes bis zur Abfahrt Appeldorn leiten.

Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz sprach zu den Demonstrierenden. Foto: Kurt Michelis

SPD setzt auf Straßentausch

„Da es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Landesstraße handelt, sind verkehrsberuhigende Maßnahmen durch die Stadt Kalkar nur schwer durchsetzbar“, so die SPD. Deshalb soll der Teil der L 8 (Griether Straße) von der Rheinstraße bis zum Kreisverkehr Mühlenstraße zu einer Gemeindestraße und im Gegenzug der ausgebaute Teil der Waysche Straße/Mühlenstraße (von der Straße Zum Wisseler See bis zum Kreisverkehr zur Landstraße werden. Ebenfalls soll geklärt werden, welche zusätzlichen verkehrsberuhigenden Maßnahmen, wie Fahrbahnverengungen, Tempo-30-Zone oder Drempel in der Ortsdurchfahrt Hönnepel möglich und sinnvoll seien.

„Durch Ausschilderung und insbesondere die Änderung des Straßenverlaufs der L 8 und die dadurch entstehenden längeren Fahrzeiten durch die verkehrsberuhigte Ortsdurchfahrt ist zu erwarten, dass auch die Navigationsgeräte die Umfahrung des Ortskerns von Hönnepel empfehlen“, so die SPD.