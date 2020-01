Jochen Arden verkauft exklusive Jaguare vom Niederrhein

Wer zu Jochen Arden will, der muss erst an viel Wasser, an Kühen, Reihern und sogar einem Storch vorbei. Dann, am Ende einer schmalen Straße, taucht plötzlich die rot-braune Steinfassade der Burg Zelem auf und bringt etwas Kontrast in den trüben Wintertag. Hier, mitten im malerischen Naturschutzgebiet der Düffel bei Kranenburg, verbringt Jochen Arden mit seiner Familie mittlerweile einen Teil seiner Zeit. Der Unternehmer und Autobauer ist (nicht nur in Fachkreisen) berühmt geworden für seine exklusiven Umbauten der englischen Sportwagenmarke Jaguar – seine Modelle verkauft er seit Jahrzehnten vom Niederrhein aus in die ganze Welt.

Angefangen hatte für den in Kleve geborenen Arden als Jugendlicher alles mit ersten Schraubereien, bei denen Mopeds in der Garage zu Rennmaschinen wurden, bis ihn die Autopresse irgendwann den „König der Katzen“ nannte. Seine Umbauten galten seit den 1980er-Jahren als das Maß aller Dinge im Jaguar-Kosmos – und wurden auch im Vergleich mit den ursprünglichen Modellen des englischen Autobauers als überlegen angesehen. Einige seiner Modifizierungen wurden später von Jaguar in Serie produziert, darunter ein Cabriolet. Arden-Jaguar wurde zu einer eigenen Marke. „Wir haben die Autos anders gemacht, nicht besser“, sagt Arden dazu.

Jochen Arden baut heute die Autos von früher wieder nach

Auch heute gehört die Veredlung aktueller Jaguar-Modelle und anderer britischer Hersteller zum Geschäft des Autobauers und seiner zwölf Mitarbeiter, doch einen immer größeren Raum bei den Arbeiten in der Werkstatt in Krefeld nimmt die Restaurierung der Wagen ein, die Arden in den 80ern selbst gebaut hat. „Die Nachfrage danach wächst“, sagt der 68-Jährige. „Wir hatten sogar einen Kunden, der einen originalgetreuen Nachbau haben wollte. Das konnten wir umsetzen, war aber extrem aufwendig.“

Kranenburg: Burg Zelem liegt idyllisch in der Düffel. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg / NRZ

Arden gefällt es, dass seine Kunden das Klassische und Authentische wieder schätzen. „Authentizität ist mir wichtig“, sagt er – und bezieht das nicht nur auf Autos. Seinen Wohnsitz, die Burg Zelem bei Kranenburg-Mehr, hat er über 13 Jahre restauriert. Mit viel Liebe zum Detail wurde der halb verfallene Rittersitz wieder aufgebaut und die alte Bausubstanz erhalten. Für den Klever war der Umzug nach Zelem vor allem eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln: Sein Vater bewirtschaftete den Gutshof einst als Landwirt, er selbst verbrachte einen Teil seiner Kindheit dort.

Als Bauernsohn aus normalen Verhältnissen mag Jochen Arden das Wort „Luxus“ nicht besonders,„Exklusivität“ ist ihm als Begriff lieber. Und exklusiv sind seine Autos wahrlich, mehr als 200 wurden von keinem Arden-Jaguar produziert, von einigen Modellen existieren gar nur eine Handvoll Fahrzeuge. Diese Raritäten haben ihren Preis: Hohe Summen im sechsstelligen Bereich werden für originale Autos aus den 80er Jahren erreicht.

Jochen Arden fasziniert das britische Understatement

Es ist das britische Understatement, das ihn von Anfang an fasziniert hat an den Jaguars. „Englische Sportwagen haben für mich ein besonderes Flair“, sagt Arden. Prunk und Protz waren eben nie seine Welt, sondern eher die zurückhaltende Eleganz der Briten. „Es ging mir nicht darum, den Motor mit dem größten Volumen oder das Auto mit den meisten PS zu haben“, betont Arden. „Wir haben schon immer auf den Spritverbrauch geachtet.“

Und allzu verrückte Kunden-Wünsche habe er stets abgelehnt, dafür aber laut eigenen Angaben unter anderem das erste ABS-System, den ersten Airbag und ein Automatik-Getriebe in einem Jaguar eingebaut. Auf dem Autosalon in Genf präsentierte Arden allerdings auch im Jahr 2018 den weltweit schnellsten Jaguar mit über 700 PS, den AJ 23.

Ohnehin seien auch die meisten seiner Käufer in der Regel an Zurückhaltung interessiert – und nicht an möglichst auffälligen Auftritten. „Ich habe durch meinen Beruf eine Menge interessanter Menschen kennengelernt, mit vielen von ihnen verbindet mich eine Freundschaft“, sagt der Autobauer. Adelige fahren seine Jaguars, hochrangige Vertreter aus Wirtschaft oder dem Sport, auch Künstler wie Heinz Mack haben einen Arden.