Auf dem Grundstück zwischen Schulstraße und B9/Dorfstraße in Nütterden könnte bald ein neuer, fünfgruppiger Kindergarten mit integriertem Pfarrhaus entstehen, wenn es nach den Wünschen der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius Abbas Nütterden-Frasselt-Mehr geht. In der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses Kranenburg am Donnerstag stellte Architekt Theo Braam einen ersten Entwurf für den Neubau vor.

Entstehen sollen auf dem Grundstück ein Kindergarten sowie ein Pfarrheim mit einer Grundfläche von rund 1.385 Quadratmetern. Die Nutzfläche des Kindergartens würde dabei ca. 920 Quadratmeter, die des Pfarrheims 150 Quadratmeter betragen. Betreut werden könnten hier in Zukunft rund 100 Kinder.

Das dem Kindergarten zugeordnete Außengelände ist ca. 1.500 Quadratmeter groß. Dort wird es dann zukünftig fünf Gruppenräume und zwei Mensen geben. Auf dem Grundstück soll zudem ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus Platz finden. In einer Teilfläche des Erdgeschosses könnte außerdem die Betreuungseinrichtung „Zwergennest“ einziehen, so Braam. Das Gebäude selbst soll in eingeschossiger Bauweise mit Flachdach ausgeführt werden. Große Fenster sollen für viel Licht sorgen. Im Bereich des Pfarrheims ist eine Zweigeschossigkeit vorgesehen, so dass oberhalb des Pfarrheims zum Beispiel eine Wohnung für einen Hausmeister entstehen könnte. Vorgesehen sind rund 30 Stellplätze.

Einbahnstraße vor dem Kindergarten

Erschließen will man das Gelände von der Schulstraße aus. Eine Anbindung von der Bundesstraße aus sei aber ebenfalls denkbar, merkte Bürgermeister Günther Steins an. Man sei im Gespräch. Die Verwaltung gab zu bedenken, dass man die Schulstraße nicht in ihrer gesamten Länge mit zusätzlichem Verkehr, der insbesondere während der Hol- und Bringzeiten des Kindergartens entstehen dürfte, belasten dürfe. Sie schlug deshalb die Einrichtung einer „unechten“ Einbahnstraße in Höhe des Kindergartens vor.

Der Grund für den geplanten Neubau: das derzeitige Gebäude im hinteren Bereich des Kirchengrundstücks am Antoniusweg genüge den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Hinzu komme, so die Planer, der gewachsene Bedarf an Kitaplätzen. Deshalb wolle man den neuen Kindergarten von drei auf fünf Gruppen erweitern. Das aber sei am alten Standort nicht möglich.

Siebers will investieren

Die Suche nach einem geeigneten sowie ausreichend großen Grundstück gestaltete sich zunächst schwierig, da eine zentrale Lage möglichst im Ortskern gesucht wurde. Die Wahl fiel schließlich auf das Grundstück neben der Gaststätte „Zu den Forellenteichen“ zwischen Schulstraße und Dorfstraße. Es ist knapp 5.000 Quadratmeter groß und würde die Errichtung von Kindergarten und angegliedertem Pfarrheim ermöglichen. Die Kirchengemeinde wäre nicht Bauherr, sondern würde die Gebäude vom Investor, der Bauherrengemeinschaft „Gebrüder Siebers Grundstücks GbR“, anmieten.

Christian Kersten(CDU) zeigte sich „prinzipiell angetan“ von den Plänen, sah aber die vorgesehen Zweigeschossigkeit skeptisch. Bürgermeister Steins wies darauf hin, dass es erstmal nur darum gehe, einen Bebauungsplan „in Aussicht zu stellen“. „Hier soll zunächst eine Tendenzentscheidung getroffen werden.“ Michael Baumann-Matthäus (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßte die mögliche Nutzung des Geländes, gab aber die Erschließung über die Schulstraße zu bedenken. Dem schloss sich Manfred Maas (SPD) an. Andreas Mayer (Grüne) kritisierte die Flächenversiegelung. Letztendlich signalisierte der Ausschuss seine Bereitschaft zur Änderung des Bebauungsplans, legte aber besonderen Wert auf weitere Überlegungen zur Erschließung.

Nachnutzung bisheriger Kindergarten steht noch nicht fest

Die Nachnutzung des bisherigen Kindergarten/Pfarrheims am Antoniusweg steht noch nicht fest, an-gedacht ist, dort möglicherweise eine Tagespflege zu etablieren.