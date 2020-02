Kleve. Michael Kumbrink, vormals SPD, jetzt Unabhängige Klever, will als parteiloser Bürgermeisterkandidat in Kleve antreten.

In Kleve will Michael Kumbrink Bürgermeisterkandidat werden

Wann Michael Kumbrink sich entschlossen hat, als Bürgermeister zu kandidieren? „2004“ lächelt er. Ernsthaft aktuell hat er seinen Hut am 29. September 2019 in den Ring geworfen, als er bei der folgenschweren SPD-Versammlung gegen die amtierende Bürgermeisterin Sonja Northing für die SPD antreten wollte. Ärger in der klever spd- „ein desaster der kommunikation“

Dann kam es, wie berichtet, zum Bruch innerhalb der SPD und sechs Abtrünnige gründeten die neuen Fraktion „Unabhängige Klever“.

spd-aussteiger in kleve gründen neue ratsfraktion

An diesem Montag, 3. Februar, so sagt Michael Kumbrink im Gespräch mit der NRZ, habe er sich endgültig entschieden und am Dienstag, 4. Februar 2020 seine Kandidatur eingereicht. „Jetzt brauche ich 220 Unterschriften“ von Unterstützern. Kumbrink will sich als parteiloser, wahlgemeinschafts-loser, unabhängiger Bürgermeister bewerben.

2003 war er in die SPD eingetreten. Der 52-Jährige Bürokaufmann, in Hiltrup geboren, ist sportlich aktiv (seit seinem zehnten Lebensjahr in der DLRG). Für ihn greifen politisch „Umwelt, Verkehr, Bauen und Sport ineinander“. Er saß seit 2017 als sachkundiger Bürger im Bauausschuss und ist seit 2009 Sportausschussvorsitzender.