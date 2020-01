Goch. Ein Unbekannter brach an einer Tankstelle in Goch Münzbehälter von Staubsauger- und Waschbox-Automaten auf.

In Goch: Staubsauger-Automat aufgebrochen

Bei einem Einbruch an einer Tankstelle in Goch hatte es der Täter auf Kleingeld abgesehen. : In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 22. Januar, brach gegen 2 Uhr nachts ein unbekannter Täter diverse Münzbehälter von Staubsauger- und Waschbox-Automaten einer Tankstelle an der Klever Straße auf und entwendete Münzgeld. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem weißen Kastenwagen. Zeugen, die Hinweise zu Täter oder Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823 1080 zu melden.