Im SOS-Kinderdorf in Kleve traumatisierten Kindern helfen

Kleve. Niklas Friedel ist seit 2011 Erzieher im SOS-Kinderdorf in Kleve und Teamleiter der Intensivwohngruppe, in der psychisch belastete Kinder leben.

Wenn Niklas Friedel über seinen Job erzählt, strahlt er über sein ganzes Gesicht, seine Augen leuchten und das, obwohl er über Wutausbrüche berichtet, über körperliche und verbale Angriffe, die ihn in den letzten Jahren zwar nicht häufig, aber doch immer mal wieder getroffen haben. Und über Schicksale, die ihm beim Abendbrot von den Kids und Jugendlichen quasi aufgetischt werden, als würden sie über das letzte Fußballspiel mit Freunden berichten. Nur, dass es nicht ums Fußball spielen geht, sondern um Vernachlässigung, Überforderung oder auch Gewalt, die sie in jungen Jahren vor ihrer Zeit im Kinderdorf durchlebt haben. Niklas Friedel arbeitet als Erzieher im SOS-Kinderdorf Niederrhein in Kleve.

Die Herkunftsfamilien können sich um die Kinder und Jugendlichen nicht kümmern

Hier leben aktuell rund 75 Kinder und Jugendliche, deren Herkunftsfamilien sich aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern können. Statt ihrer sind Kinderdorfmütter, Erzieher und Erzieherinnen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Sozialpädagogen und Sozialpädagogen rund um die Uhr im Einsatz, um die Mädchen und Jungen auf ihren Lebenswegen zu begleiten.

Schon mit 21 Jahren kam Niklas Friedel nach seiner Ausbildung zum Erzieher ins SOS-Kinderdorf. Nebenberuflich hat er den Bachelor im Bereich Gesundheit und Soziales an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management in Duisburg absolviert. Im Kinderdorf leitet der heute 30-Jährige das Team von „Haus p“, der Intensivwohngruppe, in der psychisch belastete und traumatisierte Kinder und Jugendliche leben. Hier kümmern sich sechs Pädagogen im Schichtdienst um das Wohl der sieben Kids im Alter zwischen fünf und 18.

Für Niklas Friedel ist klar, was der pädagogische Auftrag ist: „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen die Sicherheit geben, die sie in ihren ersten Lebensjahren nicht bekommen haben. Unser Ziel ist es, dass sie ihr Leben trotz ihrer schlechten Startchancen so eigenständig wie möglich in die Hand nehmen können.“ Das SOS-Kinderdorf arbeitet in seinen Wohngruppen mit dem Bezugserziehersystem. Mit sehr viel Geduld und Professionalität bauen die Pädagogen eine tragfähige und belastbare Beziehung zu den häufig traumatisierten Kindern auf. Jedes Kind hat eine Person, die sich ganz besonders kümmert. Das erste Bezugskind von Niklas Friedel war damals zwölf Jahre alt, in der geistigen Entwicklung beeinträchtigt. Der Junge habe gerne alle aufgemischt und hatte doch das Herz am rechten Fleck. „Heute ist er erwachsen und lebt in einer anderen Einrichtung, aber wir sind immer noch verbunden, er fragt mich um Rat und ich bin weiter für ihn da.“

Kleine Stiefel hängen an einem Eingang des SOS-Kinderdorfs Niederrhein. Foto: Thorsten Lindekamp

. Bei der Hospitation war für ihn klar: „Hier will ich hin, hier will ich bleiben“. In Materborn an der Kuhstraße hat er seine berufliche Heimat gefunden, privat lebt er mit seiner Frau in Bocholt, wo er auch aufgewachsen ist: „Im Kinderdorf haben mich die familiäre und offene Atmosphäre, die ländliche Lage am Reichswald und der einladende Charakter des Dorfes total angesprochen. Hier ist jede Kinderdorffamilie, jede Wohngruppe im eigenen Haus für sich, die Kids haben ihr eigenes Zimmer, Individualität wird gefördert. Und doch sind wir eine Gemeinschaft, die einander unterstützt, zusammen Feste feiert und das Miteinander hochhält.”

Für die Kids würde mit Fußball- und Tanz-AG, Werken und Fahrradwerkstatt jede Menge im geschützten Rahmen geboten. „Auch im Bereich Beteiligung sind wir weit. So kann jeder über alle Hierarchieebenen hinweg seine Ideen und Vorschläge äußern. Wir versuchen, die Herkunftsfamilien bestmöglich einzubinden und die Kids füllen im Hilfeplangespräch, bei dem Jugendamt, Fachkräfte, Sorgeberechtigte und Kinder an einem Tisch sitzen, eigene Kinderfragebögen aus.“

Die Kinder ernst nehmen und ihnen eine Stimme geben

Dies sei ein wichtiges Instrument, um Kinder in ihrer Lebenslage ernst zu nehmen und ihnen eine Stimme zu geben. Und wenn diese Stimme auch mal in stressigen oder belastenden Situationen lauter würde, Niklas Friedel stört das nicht: „Nur weil wir einmal streiten, stelle ich nicht die ganze Persönlichkeit eines Kindes in Frage. Viel wichtiger ist es, dass es uns als Pädagogen gelingt, eine belastbare Beziehung aufzubauen. Denn sie ist es, die Halt gibt und trägt.“ Und wenn dann am Abendbrottisch die Kids stolz von ihren Erlebnissen des Tages berichten, leuchten nicht nur die Augen der Kids, sondern auch die von Niklas Friedel.

Wer sich für die Arbeit im SOS-Kinderdorf interessiert, kann sich bei Gaby Heiming, oder per email gaby.heiming@sos-kinderdorf.de melden.