„Das ist der Startschuss für das Silicon-Waaly“, sagt Locker-Grütjen. Jetzt soll es ernst werden mit dem Transfer zwischen regionaler Wirtschaft und Hochschule Rhein-Waal (HSRW) und den Ausgründungsinitiativen aus der Hochschule. Einen weiteren Schub gibt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der hatte für Hochschulen und Universitäten den Wettbewerb Exist-Potentiale ausgeschrieben. Die Hochschule Rhein-Waal konnte mit ihrem Konzept „Start Glocal. Global Spirit for local Start-ups“ überzeugen und gehört zu den wenigen Hochschulen, die sich die Förderung von zwei Millionen Euro nicht mit einem Kooperationspartner teilen müssen.

Das ist ein weiterer Schritt für die Existenzsgründer- und Transferintiative, die Hochschul-Präsident Oliver Locker-Grütjen schon bei seiner Amtseinführung versprochen hatte. Der Transfer stehe jetzt im Fokus der Hochschule ganz oben, sagt er. Das Wort Silicon-Waaly bezieht er lächelnd natürlich auf die Hochschule Rhein-Waal, auf die Region von Kleve bis Kamp-Lintfort, auf den Rhein, der in den Niederlanden zur Waal wird. Silicon-Valley am Niederrhein.

Studierende, Wirtschaft und Hochschul-Mitarbeiter sollen sich austauschen

Er gehe fest davon aus, dass er in wenigen Jahren auf einen festen Treffpunkt schauen könne, wo sich Studierende, Wirtschaft und Hochschul-Mitarbeiter treffen und austauschen. Und dass er in den kommenden Jahren auch auf die ersten Ausgründungen werde schauen können. Es gelte jetzt, nicht nur die Internationalität der Hochschule in die Waagschale zu werfen und als Chance für die regionale Gründungskultur und Entwicklung zu sehen, sondern tatsächlich auch die kreativen Köpfe zu gewinnen. Die internationalen wie die nationalen.

Dafür sei man dankbar für die Unterstützung der Industrie- und Handelskammer, der Unternehmen und auch der beteiligten Kommunen Kleve und Kamp-Lintfort. Denn mittelfristig solle die gesamte Region eingebunden und in eine Start-up-Realität überführt werden, in der Gründergeist lebendig und sichtbar ist, so der Präsident. Ins Silicon-Waaly eben.

„Die Förderung durch das Bundesministerium ist für uns ein Meilenstein, eine Riesenchance, unser Vorhaben der Transfer- und Existenzgründerinitiative auf ein anderes Level zu heben“, sagt HochschulVizepräsident Prof. Peter Kisters. Man habe jetzt die Chance, die jungen Menschen abzuholen und die Mitarbeiter der Hochschule noch mehr zu motivieren.

Starten wird das Projekt im April, kündigte Gerhard Heusipp an, Leiter des Zentrums für Forschung, Innovation und Transfer (ZFIT) der Hochschule, in dessen Händen das Projekt liegt. Es soll in Kürze auch Raum für so genannte Work-Spaces geben, in denen junge Start Ups die ersten Schritte wagen können. Man könne sich da auch schicke Containerlösungen vorstellen, dachte Locker-Grütjen laut nach.

Es gelte jetzt, das Projekt in der Hochschule und in der Wirtschaft bekannter zu machen. Außerdem werde die Hochschule in die Fakultäten hinein ein Lehrprogramm aufstellen, das die Studierenden auf den Weg in eine mögliche Selbstständigkeit begleitet, das das nötige Gründungs-Wissen vermittelt.

Für jedes gelungene Projekt wird ein Baum gepflanzt

Zudem wolle man die englischsprachigen Studierenden in der Region halten. Es werde interkulturelle Trainings und Sprach-Trainings geben, sagt Kisters. Letztlich werde man für jedes gelungene Projekt – beispielsweise eine Ausgründung – einen Baum pflanzen. Beide Standorte seien gut aufgestellt, Kamp-Lintfort habe bis jetzt vielleicht leichte Vorteile wegen des FabLabs, sagt Kisters. Das werde sich aber ausgleichen. Locker-Grütjen sagte auf Nachfrage, dass er es natürlich begrüßen würde, wenn die Stadtspitzen der Standort-Kommunen diese Initiative ebenfalls in den Fokus nähmen – vor allem mit Blick auf die Weiterentwicklung der Technologie-Zentren.