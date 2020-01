„Hier feiern wir“ – alle Artikel zur Karnevalsserie der NRZ

Die NRZ Kleve stellt in einer Serie die Karnevalskneipen in der Region vor.

Kleve. Tausende Jecken feiern in den Kneipen im Kreis Kleve den Karneval. Aber welche Wirte stehen eigentlich hinter dem Spaß? Die NRZ stellt sie vor.

Der Sitzungskarneval in Kleve und Umland steht wieder vor der Tür. In den nächsten Wochen werden wieder Tausende Karnevalisten am Wochenende ausgelassen feiern und sich über Tänze, Witze und Büttenreden erfreuen.

Die NRZ Kleve stellt in ihrer Serie „Hier feiern wir!" die Menschen hinter den Feierlichkeiten vor. Gestandene Kneipenwirte, erfahrene Vereinsleute und engagierte Bürgergruppen, die den Karneval auf dem Dorf retten wollen.

