Gute Nachricht für Kleve: Bund zahlt Schleusen-Gutachten

Am 8. November fand im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Bonn ein Treffen zwischen Abteilungsleiter Dr. Norbert Salomon, Abteilung Wasserstraßen, Schifffahrt des BMVI und Vertretern der Stadt Kleve statt. In dem konstruktiv geführten Gespräch wurde das weitere gemeinsame Vorgehen zur Machbarkeit eines Anschlusses der Stadt Kleve an den Rhein über den Wasserweg, inklusive dem Ersatz der Schleuse Brienen abgestimmt.

Finanzierung wird übernommen

Dr. Norbert Salomon: „Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) werden die Stadt Kleve, nach haushaltsrechtlichen Vorgaben, bei der Überprüfung der Machbarkeit eines Rheinanschlusses unterstützen.“

Die Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung übernimmt die Finanzierung dieser erforderlichen Studie. Hierfür wird eine Vereinbarung zwischen der Stadt Kleve und der Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung geschlossen. Das Bundesministerium betonte die Dringlichkeit des laufenden Planfeststellungsverfahrens für die Deichsanierung von Griethausen bis Brienen inklusive den Rückbau der Schleuse Brienen, um die Hochwassersicherheit der Klever Bevölkerung zu gewährleisten. Dr. Norbert Salomon: „Der Hochwasserschutz für die Bürger der Stadt Kleve hat für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung allerhöchste Priorität.“

Eine Sportbootschleuse prüfen

Kleve Kämmerer Willibrord Haas hegt nun die Hoffnung, dass eine Sportbootschleuse jetzt seriös geprüft werden kann. Noch vor Weihnachten wolle man mit der Wasserschifffahrtverwaltung (WSV) eine Abstimmung herbeiführen und das Gutachten nach Möglichkeit zu Beginn des neuen Jahres in Auftrag geben. Willibrord Haas hofft darauf, dass ein Gutachten innerhalb von zwei bis drei Monaten erstellt werden kann.

Erst mit Hilfe dieses Gutachtens kann die Stadt Kleve Fördergelder auf EU-Ebene für den Neubau einer Schleuse beantragen. Die Errichtung einer möglichen Sportbootschleuse müsste dann unter der Federführung der Stadt Kleve erfolgen