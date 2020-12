Der Bahnhof in Kleve soll eine barrierefreie Toilette bekommen.

Kommunalpolitik Grüne wollen in Kleve eine barrierefreie Toilette am Bahnhof

Kleve. Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ausschuss für Infrastruktur in Kleve schlägt eine barrierefreie Toilette für den Bahnhof vor.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat im Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität den Bau einer barrierefreien öffentlichen Toilette am Klever Bahnhof beantragt. Begründung: In der Klever Innenstadt gibt es generell wenig öffentliche Toiletten, erst recht zu wenig rollstuhlgerechte. Am Bahnhof als zentralem Verkehrsknotenpunkt besteht dabei aus Sicht der Grünen besonders dringender Handlungsbedarf.

Der Antrag fand bei den übrigen Fraktionen große Zustimmung. Von Seiten der Stadt wird nun geprüft, ob die Toilette in bestehende Gebäude am Bahnhof integriert werden kann oder ob es einen Neubau geben muss.

Euroschlüssel für Forstgarten-WC

Das Thema Barrierefreiheit bildet einen Schwerpunkt in der Arbeit der neuen grünen Ratsfraktion. Ebenfalls auf Antrag der Grünen hat die Stadt Kleve jetzt die rollstuhlgerechte Toilette an der Konzertmuschel im Forstgarten mit einem Schloss für den sogenannten Euroschlüssel ausgestattet. Dadurch kann die Toilette von Menschen mit körperlicher Behinderung, die im Besitz eines solchen Schlüssels sind, uneingeschränkt genutzt werden. Ratsmitglied Bruno Janßen wies im Ausschuss darauf hin, dass die Beschilderung im Forstgarten noch verbessert werden könnte.

Der Euroschlüssel, der Zugang zu vielen öffentlichen Rollstuhltoiletten in ganz Europa ermöglicht, kann von Menschen mit körperlicher Behinderung gegen eine geringe Gebühr erworben werden. Weitere Informationen erteilt der CBF Darmstadt unter der Rufnummer 06151/81220 oder per E-Mail an bestellung@cbf-darmstadt.de.