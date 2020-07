Gocher Stadtrat stellt 20.000 Euro für Förderprogramm bereit

Der Spielplatz in Goch-Asperden wurde bereits mit Mitteln aus dem Programm "Miteinander besser leben" neu gestaltet.

Goch. Das Programm „Miteinander besser leben“ soll bürgerliches Engagement fördern. Anträge können bis zum 30. September eingereicht werden.

Bürgerschaftliches Engagement im Bereich der direkten Wohnumfeldverbesserung wird auch in diesem Jahr in Goch gefördert. Der Stadtrat hat erneut 20.000 Euro Fördermittel für das 2019 gestartete Programm „Miteinander besser leben“ bereitgestellt.

Die Frist zur Antragstellung läuft am 30. September dieses Jahres ab. Über die Vergabe der Fördergelder soll dann im Dezember entschieden werden. Weitere Infos zur zweiten Runde des Projekts gibt es unter www.goch.de/de/inhalt-5/miteinander-besser-leben.

Vier Projekte wurden bereits unterstützt

Im Förderjahr 2019 wurden vier Projekte mit jeweils rund 5000 Euro unterstützt. Hierbei handelt es sich um die Projekte „Umgestaltung Spielplatz Asperden – Errichtung neuer Spielgeräte“ (auf dem Luftbild zu sehen), „Miteinander Sitzskulptur – zwei Haustiere für unsere KiTa“ an der St. Vincentius Kita in Asperden, „Anlegung einer Außensitzgruppe“ auf dem Schulhof der Gesamtschule Mittelkreis sowie „Erneuerung Einfriedung für das St.-Stephanus-Häuschen“ in Kessel.

https://www.goch.de/de/inhalt-5/miteinander-besser-lebenHierdurch sind die zur Verfügung stehenden Fördergelder in Höhe von insgesamt 20.000 Euro nahezu vollständig ausgeschöpft worden, teilt die Stadt Goch mit.