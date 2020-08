Gocher Nordring ist bald wieder frei

Goch. Die Arbeiten an der Hauptverkehrsachse in Goch sind bald abgeschlossen. Am Wochenende soll die Straße freigegeben werden.

Die Straßenbauarbeiten am Nordring werden in Kürze beendet, so dass dieser im Laufe des Wochenendes wieder für den Verkehr freigegeben und uneingeschränkt befahrbar sein wird. Die Kanalbauarbeiten und die Brückensanierung sind damit frühzeitig und wie angekündigt vor dem Schulstart fertig geworden. Die Umleitungen werden in den nächsten Tagen zurückgebaut. Die Stadt Goch bedankt sich für das Verständnis während der Bauzeit.