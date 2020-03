Gocher CDU-Kandidat will die Kita-Beiträge abschaffen

Der Kranenburger Jurist und Rechtsanwalt Jan Baumann will in Goch Bürgermeister werden.

Goch. Goch müsse viel familienfreundlicher werden. Die hohen Gebühren für die Nutzung der Kindergärten schrecke ab.

Der Gocher CDU-Bürgermeisterkandidat Jan Baumann möchte die Wirtschaftsförderung als neuen Schwerpunkt verstanden wissen. Dazu zählt er die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben genauso wie die Bestandspflege.

Die Gocher Innenstadt müsse attraktiver werden

Es sei in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sehr wichtig, dass die Wirtschaftsförderung zur Chefsache erklärt wird. Für ihn gehöre das City-Management und die Tourismusförderung dazu: „Wir müssen die Innenstadt attraktiver gestalten und die Besucher zum Verweilen einladen. Das ist wichtig, damit Goch auch in Zeiten der immer größeren Bedeutung des Versandhandels eine attraktive Einkaufsstadt bleibt.“

An der Nierswelle gebe es kaum Verweilmöglichkeiten

Aus dem Arnold-Janssen-Wallfahrtsort und Gochs Lage an der Niers könne weit mehr gemacht werden. Im Sommer kämen jedes Jahr viele Paddeltouristen, die neben dem Spielplatz an der Nierswelle kaum Verweilmöglichkeiten vorfänden. Und im Stadtpark gebe es nicht einmal eine attraktive Anlegestelle. „Neben einer echten Perspektive für die Gocher Bucht kann ich mir in der Nierswelle oder in Stadtpark sehr gut einen Biergarten vorstellen - für die Bürger der Stadt und für Touristen“, so Baumann.

Ferner müsse Goch zu einer familienfreundlichen Stadt gemacht werden: „Goch belegt bei den Elternbeiträgen in Nordrhein-Westfalen einen der Spitzenplätze. Berufstätige Eltern werden in Goch finanziell sehr stark belastet, wenn ihre Kinder in die Kindertagesstätte oder in den Kindergarten gehen. Das muss geändert werden“, so der CDU-Bürgermeisterkandidat Jan Baumann.

Elternbeiträge müssten Schritt für Schritt zurückgefahren werden

Er setzt sich zum Ziel, die Elternbeiträge für Kindergärten und Kindertagesstätten Schritt für Schritt zurückzuführen und spätestens im Jahr 2025 ganz abzuschaffen: „Wir müssen unser Augenmerk zudem auf das bezahlbare Wohnen in Goch richten. Junge Familien sollten preiswerte Grundstücke erwerben können. Auch hier gibt es erheblichen Handlungsbedarf.“