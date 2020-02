Goch. Vom Außengelände eines Baumarktes in Goch stahlen Unbekannte eine Stahltür und einen Laubbläser.

Goch: Täter bauten Stahltür aus und nahmen sie mit

Unbekannte bauten in der Nacht von Sonntag auf Montag, 3. Februar, eine Stahltür aus einer Garage auf dem Außengelände eines Baumarktes am Bössershof aus und nahmen sie mit. Die Tür diente in erster Linie den Baumarktkunden als Anschauungsobjekt. Weil sie nun Zugang zur Garage hatten, stahlen die Unbekannten gleich auch noch einen dort gelagerten Laubbläser. Hinweise zu verdächtigen Personen an die Kripo Goch 02823 1080.