Frische Brötchen und mehr werden ab Mitte Januar vom Team der Bäckerei Reffeling an der Hervorster Straße in Goch gebacken.

Goch. Am Wochenende, 18./19. Januar, wird die Reffeling-Backstube von der Feldstraße in die neu errichtete Produktionsstätte (Hervorster Str.) ziehen.

Goch: Reffelings Backstube zieht am 18./19. Januar um

Joachim „Jocki“ Reffeling und das Team des Gocher Frischebäckers haben viel zu tun: Der Umzug der Backwarenproduktion, besser gesagt der Handwerks-Backstube, steht nun unmittelbar bevor. Am Wochenende des 18./19. Januar wird sie in die neu errichtete Produktionsstätte auf das mehrere tausend Quadratmeter große neue Grundstück an der Hervorster Straße in Goch ziehen – dort wo bereits das Brötchen-Drive-In („Jocki’s Drive-In“) samt Café im vergangenen Herbst eröffnete (die NRZ berichtete). „Wir haben da viermal soviel Platz wie heute an der Feldstraße“, so Reffeling im Gespräch mit der NRZ.