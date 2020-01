Goch. In ihrem Pkw lagerten sie Beute aus zwei Einbrüchen in Goch und Weeze: Die Polizei nahm zwei Männer fest, die im dringenden Tatverdacht stehen.

Goch: Polizei nimmt zwei tatverdächtige Einbrecher fest

Die Polizei hat bereits am Freitag, 27. Dezember, in den frühen Morgenstunden in Goch zwei Personen festgenommen. Das teilte die Behörde nun mit. Die beiden Männer – ein 33-Jähriger aus Goch und ein 38-Jähriger aus Weeze – stehen demnach im dringenden Tatverdacht an zwei Einbrüchen an den Weihnachtstagen in Goch und Weeze beteiligt gewesen zu sein.

Beute aus zwei Einbrüchen im Pkw gefunden

In ihrem Pkw fanden die Beamten unter anderem eine Kiste mit Zigaretten, die einem Einbruch in Goch zugeordnet werden konnte. Des Weiteren hatten die zwei Tatverdächtigen verschiedene Werkzeugmaschinen, einen Speißkübel, einen Farbeimer und einen Gasofen im Pkw dabei, die aus einem Einbruch in Weeze stammen. Eine neuwertige Hailo-Ausziehleiter, die sich ebenfalls im Auto befand, konnten die Beamten noch keinem Einbruch zuordnen.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt diese Leiter oder kann Hinweise auf deren Herkunft geben? Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.