Goch lädt zum Weihnachtsmarkt auf dem Markt

Mit Sonnenschein stieg Goch in die Weihnachtszeit ein. Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt auf dem Markt ist eröffnet. Der Weihnachtsmann hat sich ausgerechnet Goch als Wohnstatt ausgesucht. Bis Sonntag wird er nun täglich für einige Stunden in seinem rot-goldenen Sessel thronen, von Feen umgeben. Kinder können sich mit ihm fotografieren lassen. Ein umfangreiches Bühnenprogramm sorgt für festliche Atmosphäre.

Bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstagnachmittag freuten sich Bürgermeister sowie Vertreter von Werbering und Stadtwerken auf schöne Erlebnisse für kleine und große Gäste und darauf, mal Zeit für einander zu haben. In vielen Holzsesseln rund um die Tische und urige Feuerstellen werden die Marktbesucher sich mit Gläsern in der Hand zum Punsch und Plausch zusammen setzen.

Sabine Gindler weiß, worauf es noch kurz vor der Eröffnung ankommt: „Ich habe noch einiges zu sortieren, binde noch ein paar Sträuße, stecke Sterne hinein, zünde Duftkerzen an.“ Ihre Adventsgestecke sprechen für sich – Hütte 1 wirkt fraglos schon richtig festlich. Tobias Groß, der vor kurzem in Weeze eine traditionsreiche Backstube übernommen hat, freut sich, diesmal in Goch mitwirken zu dürfen. Er hat Stollen und Weihnachtsbrot mitgebracht und einen Holzofen, in dem er Kartoffel- und Apfelbrot fertig backt. Geschäftstüchtig lädt er die ersten Passanten zu Kostproben ein, erkundigt sich besorgt, ob man auch keine Apfelallergie hat.

Selbst in den Urlaub musste die Nähmaschine mit

Ines Driesssens Likörspezialitäten oder die originellen Schnäpse einen Gang weiter sprechen experimentierfreudige Niederländer an, während Beate Prinz, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Weberings, hinter der Fülle ihrer Handarbeiten kaum zu finden ist. „Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht. Seit Ostern habe ich gehäkelt und genäht, selbst in den Urlaub musste die Nähmaschine mit.“ Entstanden sind Püppchen, Armstulpen und allerlei Patchwork-Arbeiten, meist zum kleinen Preis. Ganz bestimmt finden sie sich unter vielen Christbäume wieder.

Matthias Barion aus Pfalzdorf hat Frühstücksbrettchen beschriftet und Bürsten gefertigt. Lisa Jäger möchte ihre selbst genähten Taschen verkaufen. Zwei Damen aus Duisburg setzen darauf, dass Rucksäcke und Taschen praktisch jeder braucht. Und der Besitzer des Kinderkarussells weiß ebenso gut wie die Anbieter von Paradiesäpfeln und Lebkuchenherzen, dass ein bisschen Kirmes zum Weihnachtsmarkt einfach dazu gehört.

Bis Sonntag geöffnet – Eisstockbahn frei für jedermann

Das „Gocher Stübchen“ hat Familie Kriege eingerichtet. Es duftet aus dem Zelt zwischen Glühweinbude und Imbiss nach Raclette, Schmörkes und Champignons. Die Domus-Möbel mit Gasfeuer sind bequem und wärmen kalte Hände. „Heiße Hilde“ und Weinbergpfirsich-Punsch sind die speziellen Angebote, von denen auch Michael Litjes einige zu bieten hat. Seine Nichte Caroline Kaenders, die eigentlich in Köln arbeitet, aber sich die Unterstützung des Gocher Onkels nicht entgehen lässt, empfiehlt Blutorangen-Punsch. Wer einfachen Glühwein mit oder ohne Alkohol möchte, wird aber auch nicht fortgeschickt.

Öffnungszeit Gocher Weihnachtsmarkt: Freitag 15 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr. Zum Abschluss Turmblasen.

Eisstockbahn: Zwölf Mannschaften täglich und wenn die Bahn frei ist, offen für jedermann.