Goch: Goli meldet einen gelungnen, aber mageren Kino-Start

Traditionell gibt es einen Spuckschutz in der Kassenhalle des Goli Kinos seit 1954.

Goch. Gemischtes Fazit nach dem ersten Wochenende. Kino-Verein steht vor schwierigen Zeiten. Aber der Start hat prima geklappt.

Nach der Wiedereröffnung des Gocher Goli Theaters am letzten Juni-Wochenende ziehen die Aktiven des Goli-Vereins ein gemischtes Fazit: „Der Kinobetrieb unter Infektionsschutzbedingungen hat super geklappt. Die Gäste haben sich sehr über die nette Betreuung durch das Goli-Team gefreut und eine entspannte Zeit im Kino genossen“, freut sich Maria Schober, die stellvertretende Vorsitzende des Goli-Vereins.

Gute Atmosphäre im Kinosaal

Auch die Atmosphäre im historischen Kinosaal, in dem jetzt die Plätze wieder wie in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts durch einen Platzanweiser zugewiesen werden, wurde trotz der einzuhaltenden Abstände als sehr angenehm empfunden. Einige Stammgäste bedauerten aber, dass man sich zurzeit nicht rund um die Vorstellungen zu einem kleinen Plausch im gemütlichen Kinofoyer zusammenfinden kann.

Spuckschutz aus dem Jahr 1954 im Goli Goch, Kino Foto: Joachim Lück / Goli-Verein Goch

In wirtschaftlicher Hinsicht geht das Goli – wie auch die übrigen Lichtspielhäuser – schwierigen Zeiten entgegen. Trotz eines attraktiven Filmprogramms fanden am Kinowochenende je Vorstellung nur etwa zwei Dutzend Gäste den Weg in das historische Lichtspielhaus. Und die traditionell umsatzschwachen Sommermonate stehen erst noch bevor.

In der Zeit des Corona-Lockdowns haben viele Nachwuchs-Künstler mit tollen Bildern ihrer Lieblingsfilme dafür gesorgt, dass die Goli-Schaukästen ein buntes und fröhliches Bild boten. Da hier jetzt wieder Kinoplakate für die nächsten Vorstellungen werben, dürfen die jungen Künstler ihre Bilder gerne am Samstag, 4. Juli, zwischen 14 und 16 Uhr abholen. Als kleines Dankeschön gibt es dazu jeweils eine Tüte frisch gebackenes Popcorn.

Am nächsten Kinowochenende flimmern zwei Komödien über die Goli-Leinwand:

Samstag, 4. Juli und Sonntag, 5. Juli – jeweils 15 Uhr: „Onward: Keine halben Sachen“. Der Eintritt beträgt vier Euro, Einlass jeweils ab 14.30 Uhr, Popcorn und Getränke sind für kleines Geld zu haben.

Am Samstag, 4. Juli und Sonntag, 5. Juli, jeweils um 20 Uhr läuft „Enkel für Anfänger“. Der Eintritt kostet hier sechs Euro, Einlass ist ab 19 Uhr – Popcorn, Snacks und ausgewählte Kaltgetränke können vor der Vorstellung erworben werden.