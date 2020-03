Goch. Die Bruderschaft zu Unserer Lieben Frau eröffnet am 9. März in Goch eine Tagespflege mit zwölf Plätzen für Senioren und sechs Wohnungen

„Armen, Kranken und alten Menschen zu helfen“: Der Grundgedanke der Stifter verpflichtet die Bruderschaft zu Unserer Lieben Frau traditionell, sich beim betreuten Wohnen und Leben im Alter in Goch zu engagieren. Bislang geschah dies in acht Häusern, nun kommt ein neunter Standort hinzu. „Der letzte Baustein, der noch fehlte, war eine Tagespflege“, sagte Geschäftsführer Norbert Lamers bei der Vorstellung des Neubaus an der Ecke Mühlenstraße/Adolf-Kolping-Straße, der am Montag, 9. März, eröffnet wird.

Kleve und Umland Infos zu den Kosten der Tagespflege Weitere Infos zur neuen Tagespflege der Bruderschaft zu Unserer Lieben Frau gibt Pflegedienstleiterin Nadin Horn unter 02823/8799940 oder per E-Mail an info@bruderschaft-goch.de. Für den Besuch der Tagespflegeeinrichtung wird ein von den Pflegekassen anerkannter Tagessatz berechnet, der „bei anerkannter Pflegebedürftigkeit überwiegend von den Pflegekassen übernommen wird“, so die Bruderschaft. Dazu kommen der Einsatz von eigenen Mitteln der Tagespflegebesucher und eventuell Leistungen durch den zuständigen Sozialhilfeträger.

Das vom Architekturbüro Wrede geplante Gebäude beherbergt eine 218 Quadratmeter große Tagespflegeeinrichtung für zwölf Senioren im Erdgeschoss und sechs barrierefreie Wohnungen in den beiden Obergeschossen. „Wir wollen, dass die Menschen so lange wie möglich unabhängig bleiben. Gleichzeitig sollen ihre Angehörigen entlastet werden“, sagte Rendant Frank Thissen.

Lamers: Leben wie in einer Großfamilie

Die Tagespflege richtet sich an pflegebedürftige, zu Hause wohnende Menschen, die ihren Tag in Gesellschaft anderer verbringen möchten. „Wir stellen uns ein Leben wie früher in einer Großfamilie vor. Die Gäste können gemeinsam über den Markt gehen, einkaufen und kochen“, meinte Norbert Lamers. Der Tag soll mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen, dem ein Beschäftigungsprogramm, Mittagessen, Ruhezeit und Nachmittagskaffee folgen sollen. Qualifizierte Pflege- und Betreuungskräfte – darunter auch eine Beschäftigungstherapeutin – begleiten die Senioren montags bis freitags zwischen 9 bis 17 Uhr. Acht zusätzliche Arbeitsplätze, größtenteils in Teilzeit, hat die Bruderschaft geschaffen, die im gesamten Altenbereich derzeit auch acht Auszubildende beschäftigt.

Sie spielen eine Runde „Mensch ärgere dich nicht“ in den neuen Räumen (von links): Rendant Frank Thissen, Geschäftsführer Norbert Lamers, Architekt Heinz Wrede und Pflegedienstleiterin Nadin Horn. Foto: Niklas Preuten

„Die zwölf zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze wären mit 30 Interessierten ausgebucht, weil nicht alle den ganzen Tag da sind. Bis dahin haben wir aber noch Luft. Es braucht einen gewissen Atem, bis die Plätze belegt sind“, so Lamers. Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen in Goch sieht der Geschäftsführer mit dem Neubau erfüllt. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass zusätzlich aus Weeze Gäste kommen.“

Stiftung investiert zwei Millionen Euro

Zum Raumprogramm, das der Landschaftsverband Rheinland (LVR) vorgegeben hat, gehören im modernen Gebäude unter anderem eine Küche, Speise- und Aufenthaltsraum, Therapieraum, Ruheraum, ein Pflegebad, Toiletten für Rollstuhlfahrer und ein Büro. „Wir haben uns entschlossen, alle Räume zu kühlen – in allen Einrichtungen übrigens“, erklärte Norbert Lamers. „Darüber sind wir angesichts der heißen Sommer froh“, ergänzte Architekt Heinz Wrede. Über eine Terrasse geht es von der Tagespflege zudem in einen kleinen Garten mit Rundweg. Ein Aufzug verbindet alle Räume vom Keller bis ins zweite Obergeschoss.

Insgesamt investierte die Bruderschaft zu Unserer Lieben Frau laut Wrede in den innerhalb eines guten Jahres hochgezogenen Neubau rund zwei Millionen Euro. Die Verantwortlichen betonen die zentrale Lage der Tagespflege in der Gocher Innenstadt. „Dadurch sind die Wege kurz“, stellte Lamers fest. Das neue Angebot der Stiftung beinhaltet auch einen Fahrservice eines Taxiunternehmens, der die Gäste zu Hause abholt und wieder dorthin bringt.