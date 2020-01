Goch. Ab dem 9. Januar um 8 Uhr können Kunden in der neu gebauten Aldi-Süd-Filiale auf 1200 Quadratmetern an der Pfalzdorfer Straße in Goch einkaufen.

Goch: Aldi eröffnet neue Filiale an der Pfalzdorfer Straße

Der sehr ambitionierte Zeitplan, noch vor Weihnachten die ersten Kunden zu begrüßen, war zwar nicht zu halten. Doch nach nur siebeneinhalb Monaten Bauzeit ist es am Donnerstag, 9. Januar, um 8 Uhr soweit: Die neue Aldi-Süd-Filiale an der Pfalzdorfer Straße in Goch öffnet ihre gläsernen Türen.

„Das wird der Stadt Goch gut tun“, sagte Ulrich Knickrehm bei einem Vorabbesuch von Vertretern der Verwaltung und des Rats im modernen Gebäude nahe Neu-See-Land. Seine Vorfreude bezog der Bürgermeister zum einen auf die neue Filiale, die ein wichtiger Eckstein und Anziehungspunkt für das größte Gocher Neubaugebiet werden soll. Zum anderen meinte Knickrehm die Chancen des Grundstücktauschs zwischen Aldi und der Stadt Goch.

Kleve und Umland Neu-See-Land: Abschnitte A und B nahezu ausverkauft Die Entwicklung von Neu-See-Land geht mit großen Schritten voran. Von den 77 Grundstücken in den Bauabschnitten A und B sind mittlerweile 71 verkauft, für zwei gibt es Notartermine und bei dreien werden die Entwürfe erarbeitet. Dies teilte Wolfgang Jansen auf NRZ-Anfrage mit. In Abschnitt C, dessen 61 Grundstücke seit Mitte November vermarktet werden, sind bereits 46 Grundstücke verkauft, fünf Notartermine stehen an und fünf Entwürfe sind unterwegs. Zeitnah beginnt laut Jansen auch der Endausbau der Straßen in den Abschnitten A und B. Für den Bereich C ist dies für 2021 geplant. Zwischen Teil C und dem Ostring soll es schließlich Geschosswohnungsbau geben. Der Bauausschuss wird sich damit in Kürze beschäftigen.

Grundstückstausch von Aldi und Stadt

Während das Unternehmen die knapp 12.000 Quadratmeter große Fläche an der Ecke von Pfalzdorfer Straße und Ostring kaufte und in den vergangenen Monaten unter Leitung des Architekten Egon Verhoeven bebaute, erhielt die Stadt das bisherige Aldi-Grundstück an der Gartenstraße. Die dortige Filiale des Discounters ist seit dieser Woche geschlossen. „Das ermöglicht uns eine städtebauliche Entwicklung“, sagte Bürgermeister Knickrehm. „In zwei Monaten erhalten wir die Schlüssel und werden dann auch die Politik mit an Bord holen“, kündigte Wolfgang Jansen, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft „GO!“, an. Die Stadt plant an dem attraktiven Standort nahe der Nierswelle Geschosswohnungsbau.

Seit Mitte der 1980er Jahre machte Aldi dort seine Geschäfte. Nun hat das Unternehmen mit dem erst im September 2019 eröffneten Geschäft an der Weezer Straße und jenem an der Pfalzdorfer Straße zwei komplett neue Filialen.

Malwina Huber, Martina Wenzel, Simone Beckers und Antje Meissner (von links) bereiten die Eröffnung vor. Foto: steve hill

Photovoltaikanlage auf dem Dach

Der jüngste Neubau mit bodentiefen Fenstern, hoher Decke und einem Kunden-WC mit Wickeltisch umfasst 2000 Quadratmeter Nutzfläche und 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Es steht ein Parkplatz mit 126 breiten Stellplätze zur Verfügung. Die Kunden können montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr aus einem Standardsortiment von rund 1800 Artikeln (plus Aktionsartikel) wählen, darunter mehr als 120 aus dem erweiterten Obst- und Gemüsebereich, der gleich nach dem Eingang zu finden ist. Täglich ein bis drei Lastwagen liefern neue Produkte aus dem Zentrallager aus Rheinberg nach Goch, so Jan Schumacher Leiter Verkauf der Aldi-Süd-Regionalgesellschaft Rheinberg.

Das Unternehmen betont die Nachhaltigkeit beim Betrieb der Filiale. Eine Photovoltaikanlage, die bereits an der Gartenstraße genutzt wurde, erzeugt auf dem Dach eigenen Strom. Den verbleibenden Bedarf deckt Aldi nach eigenen Angaben mit Grünstrom. Es gibt LED-Beleuchtung, und in der Kältetechnik – in der Filiale stehen rund 46 Meter Kühlregale – kommen umweltfreundliche Kältemittel zum Einsatz.

Das komplette 13-köpfige Team inklusive zwei Auszubildenden aus dem nun geschlossenen Geschäft an der Gartenstraße wechselt an die Pfalzdorfer Straße. Filialleiterin ist Sandra Hellmann. „Perspektivisch planen wir mit 18 bis 20 Mitarbeitern. Das hängt auch davon ab, wie gut der Laden läuft“, sagte Martin Stopa, Leiter Filialentwicklung. 12.000 bis 15.000 Einwohner müssten aus wirtschaftlicher Sicht im Einzugsbereich leben. „Das halten wir mittelfristig allemal für realistisch“, so Stopa mit Blick auf das wachsende Neu-See-Land und den endgültigen Ringschluss, der ab Mitte der 2020er Jahre in Angriff genommen werden soll.

Blick in die neue Aldi-Süd-Filiale an der Pfalzdorfer Straße in Goch. Foto: Niklas Preuten

Platz für weitere Gewerbeansiedlung

Auf dem 12.000-Quadratmeter-Grundstück bleibt für Aldi zudem noch einiges an Platz, weitere Gewerbegebäude zu errichten. „Ich kann mir vieles vorstellen, aber im Moment gibt es noch keine konkreten Überlegungen“, meinte Martin Stopa, der genauso wie Bürgermeister Ulrich Knickrehm die respektvolle Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Stadt herausstellte.