Internet-Ärger Glasfaserstation in Donsbrüggen wird umgesetzt

Kleve-Donsbrüggen. Die Dorfgemeinschaft in Donsbrüggen ist aufgebracht: Eine Glasfaserstation steht mitten auf dem Dorfplatz. Das wird jetzt geändert.

Dieser Fauxpas hat die Gemüter in Donsbrüggen erhitzt. Die Deutsche Glasfaser hatte in Abstimmung mit der Stadt Kleve eine Glasfaserverteilstation quasi mitten auf den Dorfplatz von Donsbrüggen platziert. Sehr zum Ärger der örtlichen Dorfverein. Nachdem im Klever Stadtrat leidenschaftliche darüber diskutiert wurde, teilte die Stadt Kleve jetzt in einer Presseerklärung mit: Die Station wird versetzt.

Die Stadt Kleve beteiligt sich an den Kosten

Die Stadtverwaltung hat mit der Glasfaser Kontakt aufgenommen und mit den Verantwortlichen abgesprochen, dass die Station innerhalb der nächsten zwei Wochen versetzt wird. Der Heimatverein hatte von Beginn einen Standort am Rande des Dorfplatzes vorgeschlagen. Dieser wurde allerdings nicht gewählt. Die Umsetzung des Häuschens soll nach Angaben von Baudezernent Jürgen Rauer 15.000 Euro kosten. Ob dies tatsächlich so teuer wird, bleibt abzuwarten.

Die Stadt teilte mit, dass man sich an den Umsetzungskosten beteiligen werden. In dem Hauptverteiler werden alle Glasfaserleitungen gebündelt und dann zu kleineren Unterverteilern und von dort zu den Hausübergabepunkten verlegt, so die Stadt.

SPD-Chef Josef Gietemann freut sich über die Entscheidung. Er hatte am schärfsten protestiert: „Dann hat es ja doch etwas gebracht.“