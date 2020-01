Goch. Der evangelische Gemeindepfarrer von Pfalzdorf und Nierswalde geht nach neun Jahren. Am Sonntag wird Armin Rosen verabschiedet.

Gemeindepfarrer Armin Rosen verlässt Goch

Der Kreis schließt sich: Als sich Armin Rosen (52) vor ziemlich genau neun Jahren der Presse als neuer Gemeindepfarrer vorstellte, war das Wetter diesig. Jetzt verabschiedet sich der Pfarrer aus seinem Amt, berichtet der Presse im Pfälzerheim von den Gründen des beruflichen Wechsels, während der Nebel draußen den Blick auf die wenig entfernt stehende Kirche verhindert.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen

„Ich habe Bilanz gezogen. Und wenn ich noch beruflich etwas Neues machen möchte, dann jetzt“, erklärt der 52-Jährige. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, doch er halte sie für die richtige. Im Oktober überraschte Rosen die Gemeinde, das Presbyterium und den Kirchenkreis indem er verkündete, sein Amt zum Februar niederzulegen. Rosen wechselt nach Wesel, wird dort Schulpfarrer am Berufskolleg. Am Sonntag wird der Gemeindepfarrer in einem Gottesdienst verabschiedet und von Superintendent Hans-Joachim Wefers seiner Aufgaben entpflichtet.

Seit 2011 Leiter der Evangelischen Kirchengemeinde

Armin Rosen ist seit dem 1. Februar 2011 Leiter der Evangelischen Kirchengemeinde Pfalzdorf und Nierswalde. Seitdem ist viel passiert. „Es ist kein Geheimnis, dass es damals im Presbyterium gärte, es nicht immer ein Miteinander war“, sagt Rosen. Zusammenführen und Befrieden sei somit sein zu Dienstbeginn gestecktes Ziel gewesen – ein Ziel, dass schnell geschafft wurde. Ansonsten gehörte zur Grundlage seines Amts, die Menschen zum Glauben einzuladen, ihn gemeinsam zu erfahren und zu leben. Dabei galt es die Traditionen der Gemeinde einerseits zu wahren und andererseits Aufbrüche zu schaffen und Wandel zu bringen.

Rosen initiierte den Gottesdienst an der Grundschule

„In die Gemeinde habe ich eine große Freude am Thema Gottesdienst mitgebracht“, sagt Pfarrer Rosen. Er initiierte den ökumenischen Schulgottesdienst an der Grundschule, führte die „Konfi-3“ und die „Kirche für Knirpse“ ein. Diese Schritte seien nötig, da sich die Kinder- und Jugendarbeit anpassen müsse. Außerdem begleitete und schulte der Pfarrer die Gottesdienstteams, die im Rahmen der neuen Konzeption für die Pilot-Region West im Evangelischen Kirchenkreis Kleve entstanden. Eine Konzeption, die Rosen gemeinsam mit den Pfarrkollegen sowie den Presbyterien der sechs Gemeinden Kervenheim, Weeze, Uedem, Louisendorf, Goch und Pfalzdorf entwickelte.

„Jetzt Tschüss zu sagen ist hart“, berichtet Rosen. Abschiedsschmerz hat er jetzt schon. Etwa bei seinem letzten Gottesdienst im Altenheim: „In die bekannten Gesichter zu blicken und zu wissen, dass es der letzte Gottesdienst sein wird, das tut weh“, sagt Rosen. Doch er weiß auch: „Nach langer Gemeindetätigkeit ist es Zeit, etwas anderes zu machen.“ So wechselt der Pfarrer nach mittlerweile 24 Jahren Gemeindearbeit in einen neuen Berufszweig – einen, an dem er als Vertretungslehrer am Gocher Gymnasium Gefallen gefunden hat.

Der Schwerpunkt als Schulpfarrer wird im Unterrichten liegen

Der Schwerpunkt als Schulpfarrer wird im Unterrichten liegen. Doch auch die Seelsorge für Schüler und Lehrer sowie die Schulgottesdienste stehen für ihn auf dem Programm. „Es wird spannend, was die Schülerinnen und Schüler fragen werden, was sie alles hinterfragen“, sagt Rosen. „Denn das ist ein Segment, dass man in der Gemeinde kaum noch sieht.“

Eine Vertretung konnte vorübergehend gefunden werden

Glücklich zeigt sich Rosen, dass zumindest vorübergehend eine Vertretung für ihn gefunden wurde. Sein Vertreter, der bald namentlich bekannt gegeben werden soll, ermögliche einen „nahtlosen Übergang“, so dass die Gottesdienste und das wöchentliche Amtsgeschäft weiter gewährleistet sind. Einen wirklichen Nachfolger sucht die Gemeinde aber noch. Die Ausschreibung soll Mitte März im Amtsblatt erscheinen. Bis jedoch ein neuer Pfarrer gefunden ist, dauere es dann noch. Vorher stehen die Bewerbungsphase, Bewerbungsgespräche sowie Probepredigten an.

Verabschiedet wird Pfarrer Rosen am Sonntag, 26. Januar, ab 15.30 Uhr in der Kirche Nierswalde, Königsberger Straße 83. Im Anschluss findet ein Empfang in der gegenüberliegenden Mehrzweckhalle statt.