Geiselnahme! Männer flüchten aus Forensik Bedburg-Hau

Bedburg-Hau. Nach einer Geiselnahme sind zwei Insassen der Forensik in Bedburg-Hau auf der Flucht. Sie hatten zuvor zwei Pfleger bedroht und eingesperrt.

Mit Küchenmessern bewaffnet haben zwei Insassen der Forensik Bedburg-Hau am späten Montagabend einen Pfleger in ihre Gewalt gebracht und einen eingeschlossen. Ihnen gelang die Flucht aus der psychiatrischen Anstalt der LVR-Klinik. Die Polizei fahndet nun auch nach dem Fluchtauto.

Gegen 22.25 Uhr hatten die 38- und 43 Jahre alten Männer einen Pfleger der Forensik mit Messern bedroht und als Geisel genommen. Danach hatten sie einen zweiten Pfleger in einem Raum eingeschlossen, berichtete die Polizei in der Nacht zu Dienstag.

Polizei fahndet nach einem weißen Ford Mondeo

"Unter dem Vorwand, Müll aus der Anstalt zu bringen, hatten die Männer ihre Geisel dazu gebracht, die Pforte öffnen zu lassen", sagte ein Polizeisprecher am Morgen auf Nachfrage. Mit dem Auto ihrer Geisel flüchteten die Geiselnehmer dann aus der Klinik, berichtet die Polizei. Die Geiselnahme sei erst aufgefallen, als sich der eingesperrte Pfleger habe befreien können, sagte der Polizeisprecher.

Auch am Morgen waren die Männer noch auf der Flucht. Sie flüchteten in einem weißen Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-S 2521. "Mindestens einer der beiden Flüchtigen dürfte sich noch im Besitz des Messers befinden", teilte die Polizei am Morgen mit. Die beiden Täter waren wegen Raubdelikten verurteilt worden; einer saß seit Oktober 2019, der andere seit Dezember 2019 im Maßregelvollzug, berichtete die Polizei am Morgen.

Hinweise zu den Flüchtigen bitte an die Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821/505-0.

Die Fahndung läuft. (dae)