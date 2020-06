Für die LVR-Klinik Bedburg-Hau die Helden des Alltags

Bedburg-Hau. In Coronazeiten zeigen sich die Stärken von Gastfamilien, die sich auf Vermittlung der LVR-Klinik Bedburg-Hau um besondere Menschen kümmern

Viele „Helden des Alltags“ leben schon jahrelang recht unbeachtet mitten in der Gesellschaft. Eine von ihnen ist Jutta R., (Name geändert) eine engagierte Gastmutter, die das Team der Gruppe „Leben in Gastfamilien“ (LiGa) der LVR-Klinik Bedburg-Hau bereits seit acht Jahren begleitet.

Von Anfang an hielt sie das LiGa-Team für prädestiniert, denn Frau R. strahlte eine besondere Zufriedenheit, Leichtigkeit und Gelassenheit aus. Sie ist eine bodenständige Frau, steht mitten im Leben und hat das Herz auf dem rechten Fleck. „Sie hatte bereits zwei erwachsene Söhne, die schon ausgezogen waren und einen behinderten Sohn, der noch im gemeinsamen Haushalt lebte, als sie den ersten geistig behinderten Jugendlichen mit Migrationshintergrund liebevoll bei sich aufnahm“, erklärt die Fachkrankenschwester Sonja Peters, die die Gastmutter seit Jahren begleitet.

Als Gastmutter klare Grenzen ziehen

Sie musste viele Diskussionen führen, klare Grenzen für den neuen Mitbewohner ziehen und harte Auseinandersetzungen mit den leiblichen Eltern des Jugendlichen führen, beschreibt Peters die Anfangsjahre. „All diese Konflikte meistere die Gastmutter bestens und sie kämpfte für ihr neues Familienmitglied wie eine Löwin“, bestätigt die Krankenschwester anerkennend.

Es lief so gut, dass sie einige Zeit später mit Franzi S. eine weitere Jugendliche in die Familie mit aufnahm. Das Mädchen hatte ebenfalls einen sehr schwierigen Familienhintergrund mit erlebter Gewalt und Übergriffen. Aber ein ganz anderes Naturell als der erste jugendliche Gast – quirlig, überdreht, distanzlos, schnell durch „falsche Freunde“ verführbar.

Auch hier schaffte die Gastmutter es, dass die junge Frau Vertrauen zu ihr fasste und sich nach und nach bei ihr zuhause fühlte. „Dafür waren erneut viele, viele Gespräche und gemeinsame Unternehmungen nötig“, ist die Gastmutter überzeugt und viel Optimismus. Für beide Klienten konnte im Laufe der Zeit eine berufliche Perspektive entwickelt werden, sie fanden Freizeitaktivitäten, die ihnen Freude machen und stabile Freundschaften. Faktoren, die gerade für Menschen mit Behinderungen besonders wichtig sind, ihnen Struktur geben und Stabilität.

Also ist die Gastmutter eine „Superfrau“ mit Engelsgeduld, Einfühlungsvermögen und immer einem Lächeln auf den Lippen? Keine Superfrau – darin sind sich alle vom LiGa-Team der Klinik einig. Aber trotzdem seit vielen Jahren eine „Heldin des Alltags“. Zumal sie in der Zwischenzeit auch noch ihre eigene Scheidung verkraften musste, den Job wechselte und mit ihren eigenen Kindern das ein oder andere Problem zu lösen hatte.

Die Coronakrise ist eine besondere Herausforderung fürMenschen mit vielfältigen Problemen

Und jetzt Corona? Man sollte meinen, dass in solch ungewöhnlicher Gastfamilie nun alles wegbricht? – Arbeitsplätze fallen weg, die Vereine sind geschlossen, keine sozialen Kontakte mehr und nur zu Hause bleiben. Besondere Hausforderung für Menschen mit vielfältigen Problemen. Doch auch diese Zeit übersteht die Gastmutter, denn sie überlegt sich immer wieder neue Beschäftigungen für ihre beiden Familienmitglieder. Es wird gespielt, gelacht, diskutiert. Sport geht auch in den eigenen vier Wänden. Neue Rezepte werden beim gemeinsamen Kochen ausprobiert. Es werden Pläne entwickelt, wie in Krisensituationen vorgegangen werden kann.

Sie vermittelt auch in diesen Zeiten ein sicheres Gefühl, geprägt von Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit und Zusammenhalt. Es gibt Probleme und Schwierigkeiten wie in jeder Familie, doch bei Fragen und Unsicherheiten hilft das LiGa-Team.

Mehr Infos unter: 02821-813643 oder per Mail: LiGa-Bedburg-Hau@lvr.de