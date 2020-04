Feuer Frachter gerät auf dem Rhein bei Kalkar in Brand

Kalkar-Grieth. Im Maschinenraum eines Frachters brannte es auf dem Rhein bei Kalkar. Fünf Stunden lang kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen.

Auf einem Frachter, der mit Kunstdünger beladen war, brach Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. In Höhe des Rheinkilometers 848, etwa in Höhe von Kalkar-Grieth, bemerkte die Besatzung des Schiffes den Brand im oder am Maschinenraum.

Anspruchsvoller Einsatz für die Feuerwehr

Gegen 15.30 Uhr alarmierten sie die Feuerwehr. Allein aus Kalkar rückten 40 Einsatzkräfte an, sie wurden zudem unterstützt durch Einheiten aus Emmerich und Wesel – zwei Löschboote waren vor Ort. „Es war sehr heiß, zudem konnten die Kollegen wenig sehen“, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Dahlmann von einem anspruchsvollen Einsatz.

Bis nach 20 Uhr am Abend dauerte die Bekämpfung des Feuers. Eine Brandsicherheitswache verweilt bis in die frühen Morgenstunden am Boot. Eine Warnboje wurde aufgestellt, um andere Schiffe zu warnen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.