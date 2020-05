Bedburg-Hau. Nach einer Geiselnahme sind zwei Patienten der Forensik in Bedburg-Hau auf der Flucht. Sie hatten zuvor zwei Pfleger eingesperrt und bedroht.

Mit Küchenmessern bewaffnet haben zwei Insassen der Forensik Bedburg-Hau am späten Montagabend einen Pfleger in ihre Gewalt gebracht und einen eingeschlossen. Ihnen gelang die Flucht aus der psychiatrischen Anstalt der LVR-Klinik. Die Polizei fahndet nun auch nach dem Fluchtauto.

Gegen 22.25 Uhr hatten die 38- und 43 Jahre alten Männer einen Pfleger der Forensik mit Messern bedroht und als Geisel genommen. Danach hatten sie einen zweiten Pfleger in einem Raum eingeschlossen, berichtete die Polizei in der Nacht zu Dienstag.

Polizei fahndet nach einem weißen Ford Mondeo Kombi

"Unter dem Vorwand, Müll aus der Anstalt zu bringen, hatten die Männer ihre Geisel dazu gebracht, die Pforte öffnen zu lassen", sagte ein Polizeisprecher am Morgen auf Nachfrage. Mit dem Auto ihrer Geisel flüchteten die Geiselnehmer dann aus der Klinik, berichtet die Polizei. Die Geiselnahme sei erst aufgefallen, als sich der eingesperrte Pfleger habe befreien können, sagte der Polizeisprecher. Verletzt worden sei niemand, hieß es.

Die LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Foto: Arnulf Stoffen / dpa

Die Männer waren in der Abteilung für drogen- und alkoholabhängige Straftäter untergebracht. Es handelt sich um den Hochsichhereitstrakt, eines der mit hohen Zäunen umgebenen Altbau-Gebäude.

Auch am Morgen waren die Männer noch auf der Flucht. Sie flüchteten in einem weißen Ford Mondeo in Kombi-Ausführung, Baujahr 2016, mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-S 2521. "Mindestens einer der beiden Flüchtigen dürfte sich noch im Besitz des Messers befinden", teilte die Polizei am Morgen mit. Die beiden Täter waren wegen Raubdelikten verurteilt worden; einer saß seit Oktober 2019, der andere seit Dezember 2019 im Maßregelvollzug, berichtete die Polizei am Morgen. Die Umstände der Flucht deuten einem Sprecher zufolge darauf hin, dass das Duo gewaltbereit ist.

Bedburg-Hau: Hubschrauber fahndete nach den Flüchtigen

Am Morgen gegen 09.30 gab es noch keine Spur von den beiden Männern. In der Nacht hätten sich ein Hubschrauber, zehn Streifenwagen der Klever Kreispolizei und die Kriminalpolizei an der Suche beteiligt, sagte eine Sprecherin. „Alles, was wir auf der Straße hatten, war eingebunden.“

Der Landschaftsverband Rheinland als Träger der Einrichtung ermittelt derzeit unter Hochdruck, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte.

Nutzten die Täter die Schwächen des Systems aus?

Apropos Druck. Die Pflegerinnen und Pfleger der Forensikstationen berichten davon, dass die Arbeit in den letzten Jahren stets professioneller und anspruchsvoller geworden sei, die personelle Besetzung jedoch immer weiter herunter gefahren worden sei. Es entwickele sich Unzufriedenheit, auch, weil man die Pausen nicht einhalten könne. Jeder im Personalstamm habe schon mal Übergriffe erlebt oder sei gar traumatisiert.

Die suchtabhängigen Straftäter wissen offenkundig die Schwächen des Systems auszunutzen.

Ist personeller Notstand je Thema im Forensik-Beirat gewesen?, fragte die se Redaktion Beiratsmitglied Bürgermeister Peter Driessen aus Bedburg-Hau. „Gerade in der letzten Sitzung ist es von einem Polizisten vorgebracht worden, doch der richtige Ansprechpartner war nicht dabei“, es wäre der kürzlich plötzlich verstorbene Uwe Dönisch-Seidel, Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug, gewesen. So wurde das Thema auf die nächste Sitzung vertagt – die jetzt in Kürze hätte stattfinden sollen.

Driessen hatte sie aber gerade wegen der Corona-Pandemie als Live-Zusammenkunft abgesagt. „Ich habe aber die Klinikleitung diesbezüglich angeschrieben“, sagt Driessen. auch hatte er den Klinikleiter Stephan Lahr am Morgen des Ausbruchs geben, alle Mitglieder im Beirat umfassend zu informieren. Das erfolgte sofort. „Denen, die in Geiselhaft genommen wurden, gehört mein ganzes Mitgefühl,“ sagt Driessen. „Ich hoffe, dass sie es gut und schnell verarbeiten können.“

Hinweise zu den Flüchtigen bitte an die Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821/505-0.

Die Fahndung läuft, auch in Zusammenarbeit mit niederländischen Polizeibehörden, sagte der Polizeisprecher.