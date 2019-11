Goch. Die Feuerwehr in Goch musste einen Schüler im Gymnasium Gaesdonck in Goch aus einer komplizierten Lage befreien.

Feuerwehreinsatz in Goch: Finger steckte im Fön

In der Leitstelle der Feuerwehr Goch wurde am Samstag ein ungewöhnlicher Einsatzalarm ausgelöst. Im Schwimmbad der Gaesdonck steckte ein Schüler mit seinem Finger in einem Haartrockner fest, so die Meldung. Dies bestätigte sich. Der Junge hatte den Taster des Wandföns offenbar so stark eingedrückt, dass der Finger zwischen Taster und Föngehäuse festklemmte.

Als Feuerwehr-Einsatzleiter Georg Binn eintraf, lief der Haartrockner noch. Zunächst wurde per Sicherung der Strom abgestellt, dann konnten die Einsatzkräfte das Gehäuse aufschrauben und den Finger befreien. Der Junge trug keine Verletzungen davon.