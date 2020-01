Feuerwehr-Kosten: Bedburg-Hau möchte mit Kalkar sprechen

BDer Gemeinderat in Bedburg-Hau hat sich nach langer Diskussion auf einen Fahrplan für Gespräche mit der Stadt Kalkar über die Neugestaltung des Vertrags für die interkommunale Löscheinheit geeinigt. Nachdem sich der Hauptausschuss in der vergangenen Woche anders als die Kalkarer Seite nicht zu einem Beschluss durchringen konnte (die NRZ berichtete), sollen sich nun in den nächsten Tagen zuerst die Bedburg-Hauer Fraktionsvorsitzenden treffen. Anschließend soll die – ursprünglich geplante und kurzfristig abgesetzte – gemeinsame Ausschusssitzung mit Bürgermeistern, Wehrführungen und Fachbereichsleitern stattfinden. Der Rat beauftragte Bedburg-Haus Bürgermeister Peter Driessen, mit seiner Kalkarer Amtskollegin Britta Schulz einen Termin in den kommenden zwei Wochen zu vereinbaren.

Die auf dem Tisch liegende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit der Löschgruppen Huisberden und Emmericher Eyland/Bylerward sieht vor, dass die Gemeinde Bedburg-Hau ein neues Feuerwehrgerätehaus in Huisberden baut (1,2 Millionen Euro) und die Stadt Kalkar zwei neue Feuerwehrfahrzeuge anschafft (250.000 bis 300.000 Euro).

CDU legt eigenes Papier vor

Die CDU erneuerte ihre Kritik an dem Vertragsentwurf, der nur eine Verteilung der Investitionen, aber nicht der Kosten berücksichtige, so Hans-Gerd Perau. „Die CDU Bedburg-Hau ist ganz klar für einen Neubau in Huisberden, wir wollen aber eine faire Kostenverteilung“, betonte Perau, der zur Berechnung ein Papier erarbeitet und mit seiner Fraktion abgestimmt hatte. In der Sitzung brachte er Verhältnisse von 60 zu 40 Prozent oder zwei Drittel zu einem Drittel ins Spiel. Als Rechnungsgrundlagen werde die Verwaltung kurzfristig Kennziffern zur Einsatzzahl, Flächengröße und der Anzahl der zu schützenden Personen bereitstellen, kündigte Bürgermeister Driessen an.

Die übrigen Fraktionen zeigten sich offen dafür, auf Grundlage des CDU-Papiers eine einheitliche Bedburg-Hauer Position für die danach anstehenden Gespräche mit den Partnern aus Kalkar zu entwickeln. „Gut, dass wir noch nicht mit Kalkar diskutiert haben. Welches Bild hätten wir da abgegeben?“, fragte der SPD-Fraktionsvorsitzende Willi van Beek angesichts der kontrovers geführten Debatte im eigenen Gemeinderat.