Politik Ferdinand Böhmer will Bürgermeister in Kranenburg werden

Kranenburg. „Ich brenne darauf“, sagte er in der CDU-Mitgliederversammlung. Er siegte gegen den Mitbewerber Hans-Ulrich Heiden.

Kranenburgs Kämmerer Ferdinand Böhmer (55) will Bürgermeister werden. Am 13. September 2020 tritt er für die Christdemokraten Vor ihm hat Günter Steins das Amt 16 Jahre lang inne und will nicht mehr weiter machen, wie er am Jahresanfang bekannt gab. Mit 45 zu 27 Stimmen setzte sich Böhmer, der Mann aus Zyfflich, am Freitagabend in der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus gegen den Gegenkandidaten, den Polizeibeamten Hans-Ulrich Heiden durch.