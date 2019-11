Ex-Mitarbeiter beschuldigt Klever Bauunternehmer schwer

Kleve. Bei dem Prozess in Kleve geht es um eine nicht ordnungsgemäße Kündigung und ausstehende Zahlungen. Beide Parteien konnten sich nicht einigen.

Ein bekannter Klever Bauunternehmer verantwortete sich am Dienstag im Zuge eines Güteverfahrens vor dem Arbeitsgericht. Gegenstand der Verhandlung mit dem ehemaligen Angestellten des Arbeitgebers ist unter anderem die Gültigkeit einer Kündigung sowie der Vorwurf, der Mitarbeiter habe seinem Dienst trotz Krankschreibung nachgehen müssen.

War die Kündigung rechtskräftig?

So nahm der ungelernte Ex-Häftling im September des vergangenen Jahres eine Tätigkeit bei dem Großunternehmern an und arbeitete fortan auf dessen Baustellen. Anfangs soll, so erklärte es der Unternehmer der vorsitzenden Richterin, das Arbeitsverhältnis ein erfolgreiches gewesen sein. Doch es sollen sich die Unzuverlässigkeiten und Krankschreibungen im Laufe dieses Jahres gehäuft haben. Der Arbeitgeber zog die Reißleine und entließ seinen Mitarbeiter zum 11. Oktober.

Die Frage lautet nun: War diese Kündigung rechtskräftig? Immerhin fehlt auf jenem Schreiben, das der Arbeitnehmer erhalten haben will, die Unterschrift des Geschäftsführers der Baufirma. Damit wäre es ungültig. Vor Gericht aber erklärte der Firmenchef, zwei Kündigungsschreiben geschickt zu haben. Eines davon sei zweifelsfrei unterschrieben worden, das könnten seine Angestellten bezeugen. Vor Gericht wurde zudem klar: Der Kündigungsschutz, auf den sich der Arbeitnehmer beruft, greift nicht. Schließlich bestünde der Betrieb aus acht Festangestellten, dazu kommen vier Lehrlinge. Erst ab zehn festen Mitarbeitern gelte dieser.

Verständigung gesucht

Schwerwiegender aber ist ein anderer Vorwurf des Arbeitnehmers. Im Monat September nämlich soll dieser eigenen Angaben zu Folge mit einer schwerwiegenden Schulterverletzung auf Baustellen des Unternehmers gearbeitet zu haben – trotz Krankschreibung und Zahlung des Krankengelds. Der Bauunternehmer wies dies als Lüge zurück.

Die vorsitzende Richterin drohte, das Verfahren der Staatsanwaltschaft zu übergeben, sollten sich die Vorwürfe erhärten. „Das Problem ist, dass er lieber auf der Couch herumsitzt als zu arbeiten und mir nun den Krieg erklärt“, sagte der Firmenchef. Zur Einigung kam es nicht, die Parteien wollen außergerichtlich eine Verständigung suchen.