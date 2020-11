EU finanziert besseren Schutz für Wiesenvögel in der Düffel

Kleve. Bauarbeiten für sechs Senken starten jetzt. Sie sollen Bodenbrütern und Wiesenvögeln helfen. EU und NRW-Umweltministerium finanzieren Projekt.

In dieser Woche starten die Bauarbeiten für sechs Senken in den Kleyen. Die Maßnahmen sind Teil des EU-Projekts „Grünland für Wiesenvögel“ der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein, das die Bestände der gefährdeten Bodenbrüter in der Düffel erhalten soll.

Wichtiger Bestandteil des Naturschutzgebietes

Wenn große Bagger anrücken, denkt man nicht unbedingt an Verbesserungen für den Naturschutz. Aber genau das ist jetzt in den Kleyen, einem Teil der Düffel, der Fall. Denn feuchte Wiesen mit kleinen Stillgewässern sind ein wichtiger Bestandteil des Wiesenvogelschutzes. Deshalb werden in einer Kernzone, in der Kiebitz und Großer Brachvogel vorkommen, mehrere flache Tümpel angelegt. In diesen steht während der regenreichen Monate über den Winter das Wasser und trocknet im Frühling langsam ab. So ist immer genügend feuchter Matsch vorhanden, in dem die Wiesenvögel ihre Nahrung finden.

Susanne Klostermann, Projektleiterin bei der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein, erklärt: „Das ist vor allem wichtig, weil der Boden in den letzten Dürrejahren schon während des Frühjahrs oft steinhart war. Die Vögel sammeln sich dann dort, wo sie mit ihren langen Schnäbeln überhaupt noch nach Würmern und Larven stochern können.“

Beitrag zur Artenvielfalt im Grünland

Außerdem ist von anderen Standorten in der Düffel bekannt, dass die Kleingewässer auch andere Feldvögel und Tiere anziehen und somit einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt im Grünland leisten. So hat etwa die Gemeinde Kranenburg in diesem Jahr auch eine Senke in dieser Kernzone angelegt. Das Projekt „Grünland für Wiesenvögel“ wird von der Europäische Union und dem NRW-Umweltministerium finanziert.

Weitere Infos unter http://www.life-wiesenvoegel-niederrhein.de. Projektträger: Nabu-Naturschutzstation Niederrhein. Förderer des Projekts: Europäische Union (Förderprogramm LIFE+) und Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Projektpartner: Stiftung für Natur und Heimat in de Gelderse Poort