Entwarnung: Kein Coronavirus bei Familie aus dem Kreis Kleve

Kein Coronavirus-Verdachtsfall im Kreis Kleve: Für eine vierköpfige Familie aus dem Kreis Kleve, die wegen Symptomen, die auf das Coronavirus hindeuten könnten, in einem Krankenhaus untersucht worden war, gibt es Entwarnung. „Der Ausschluss des aktuellen Coronavirus ist erfolgt“, teilte Kreis-Sprecherin Ruth Keuken am Mittag mit.

Testergebnisse vom externen Labor

Sie hatte am Vormittag bestätigt, dass bei der Familie eine Ausschlussdiagnostik durchgeführt worden. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und noch einige Schritte von einem möglichen Verdachtsfall entfernt“, betonte sie jedoch ausdrücklich. Die Familie sei intensiv betreut worden, so Keuken. Am Mittag – und damit schneller als gedacht – hatte ein externes Labor dann dem Kreis die Testergebnisse mitgeteilt. Demnach ist die Familie nicht mit dem Coronavirus infiziert.