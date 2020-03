Am 18. März hat Eva Schoofs ihr erstes Video hochgeladen. Nicht überhaupt – denn schon vor der Coronakrise hat sich die wortgewandte Blondine gern einmal auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu Wort gemeldet.

Das Video von vergangener Woche ist nun aber das erste einer besonderen Reihe. Eva Schoofs, die in Emmerich eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie betreibt, gibt nun täglich Impulse, was Familien in der Coronakrise gemeinsam daheim zum Zeitvertreib anstellen können.

Lange Liste mit Ideen

Gaby Niemeck von der Stadt Emmerich kam auf die in Emmerich geborene, in Kleve aufgewachsene und nun in Köln lebende Therapeutin zu. „Wir haben überlegt, was wir tun können“, so Schoofs. „Denn immer mehr Eltern haben sich gemeldet und gesagt, dass sie nicht wüssten, wie sie die Zeit mit den Kindern rumkriegen.“ Was für Eva Schoofs völlig nachvollziehbar war. Sie und ihre Kollegin haben daher eine Liste gemacht, mit zahlreichen Tipps zur Freizeitgestaltung.

Diese nun Eltern und Kids vor einer Kamera vorzustellen, das fiel Eva Schoofs nicht schwer. „Vor einiger Zeit habe ich auch schon einmal einen Youtubekanal gestartet. Vor der Kamera reden, fällt mir nicht schwer“, erklärt sie. In der Tat: Munter von der Leber weg und mit ganz viel Esprit startet sie jeden Tag gut gelaunt die Videos, die sie selbst ohne viel Schnickschnack aufnimmt.

Am Vormittag wird hochgeladen

Emmerich- Therapeutin nutzt gern die VideosprechstundeJeden Tag – zumeist am Vormittag – lädt Schoofs dann ein Video im sozialen Netzwerk Facebook (hier unter Eva Schoofs) und auf Instagram (eva_schoofs) hoch. Apropos: Auf Instagram hat die Emmericher Therapeutin schon über 11.500 Abonnenten. „Hier poste ich eigentlich nicht in Form von Videos. Aber in diesen Zeiten, passt auch das sehr gut auf diese Plattform“, erklärt sie.

Normalerweise finden sich auf ihrem Instagram-Account eher Fotos mit längeren Texten. Nicht täglich, aber regelmäßig liefert sie hier tiefergehenden, gefühlvollen Inhalt. Dieser ist nun ein wenig unterbrochen. Vielmehr gibt nun auch hier die Tipps gegen Langeweile daheim für Familien.

Mit einfachen Mitteln umsetzbar

Meistens spontan und je nach eigener Laune sucht sich Schoofs eine Spiel- oder Bastelanleitung heraus. Und erklärt diese dann kurz und knackig in dem Video. „Ideen habe ich zahlreiche im Kopf, was man machen kann. Manchmal schaue ich aber auch einfach, worauf ich vielleicht Lust habe. So zum Beispiel als ich das Basteln einer Wimpelkette gezeigt habe“, so die Therapeutin. Eines ist bei ihren Anleitung gewiss: Diese machen nicht nur Spaß – sondern alles ist auch mit Mitteln, die jeder wohl daheim hat, umsetzbar.

„So muss keiner unnötig herausgehen oder kann gar nicht mitmachen“, erklärt sie. Schoofs freut sich, dass mittlerweile zahlreiche Interessierte ihre Videos schauen. Und mehr noch: „Ich bekomme auch schon Rückmeldungen. Etwa in Form von Fotos. Das ist wirklich toll.“

Auch weitere Videos sind online

Übrigens: Auf dem Facebook-Account von Pro kids Emmerich werden nicht nur Videos von Eva Schoofs veröffentlicht, sondern auch einiger anderer Einrichtungen wie zum Beispiel Caritas, Evangelische Familienzentrum und Jugendcafé am Brink. Unter dem Hashtag #prokidsEmmerich werden ständig neue Videos gepostet. Jeder ist natürlich auch eingeladen, selbst unter dem Hashtag #prokidsEmmerich Videos zu posten, „denn auch Eltern und Kinder haben zu Hause tolle Ideen,“, so Gaby Niemeck von Pro kids, die den Hashtag und die Videos zum Mitmachen ins Leben gerufen hat.