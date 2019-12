Polizei Einbrüche in zwei Häuser in Goch-Pfalzdorf

Pfalzdorf. Unbekannte Täter brachen in zwei Häuser in derselben Straße in Goch-Pfalzdorf ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrüche in zwei Häuser in Goch-Pfalzdorf

An zwei Häusern auf dem Nachtigallenweg in Goch-Pfalzdorf hebelten unbekannte Täter jeweils die Terrassentüren auf und durchsuchten die Häuser. Die Einbrüche haben sich am Mittwoch, 25. Dezember, zwischen 12 Uhr bis Mitternacht ereignet. Die Täter nahmen Bargeld und eine Münzsammlung mit.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch