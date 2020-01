Kriminalität Einbruch in Goch: Diebe stahlen Spendengeld aus Grundschule

Goch. Einbruch in Gocher Grundschule: Unbekannte stahlen Geld aus Klassenkassen sowie Spenden – diese waren für einen kranken Schüler gesammelt worden.

Spenden für kranken Schüler mitgenommen: Am Wochenende sind bislang unbekannte Täter in eine Grundschule in Goch eingebrochen und haben Geld aus den Klassenräumen gestohlen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Diebe zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 11.20 Uhr, Zutritt in eine Grundschule an der Gocher Gertrudstraße und durchwühlten mehrere Klassenräume.

Spenden waren für kranken Schüler gedacht

Die Täter erbeuteten den Angaben zufolge Geld aus mehreren Klassenkassen, einen Beamer, sowie Spendengelder in Höhe von 900 Euro. Die Spenden waren in der Schule zugunsten eines erkrankten Schülers gesammelt worden. Die Täter flüchteten unerkannt. Um Hinweise bitte die Kripo Goch unter der Nummer 02823/1250.