Goch. Diebe durchsuchten im Reihenhaus in Goch alle Räume.

Einbrecher kamen in Goch über die Terrasse

Einbrecher gelangten im Zeitraum von Freitag, 29. November, 12 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, in ein eines Reihenendhauses an der Gertrudstraße in Goch. Sie hebelten die Terrassentür auf. Im Haus wurden alle Räume durchsucht und Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080.