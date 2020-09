Kultur Ein „Roll over Beethoven“ in der Klever Stadthalle

Kleve. Der Cellist Eckart Runge und der Pianist Jacques Ammon haben sich die Klassik-Ikone vorgenommen und mit anderen Musikrichtungen vermischt.

Der Cellist Eckart Runge und der Pianist Jacques Ammon sind Grenzgänger, die Genre-Schubladen negieren und Musiksparten miteinander verbinden. In Kleve waren sie bereits mit ihren Projekten „CelloTango“ und „CelloCinema“ zu Gast. Im Beethovenjahr nun widmet sich das Duo Runge & Ammon mit einem ungewöhnlichen Programm dieser Klassik-Ikone. Beim nächsten Reihenkonzert am Dienstag, 6. Oktober, 20 Uhr, in der Klever Stadthalle kombiniert es Beethovens Musik mit Werken aus Pop-, Rock- und Jazz.

Versprechen anspruchsvolle Musik:Cellist Eckart Runge und der Pianist Jacques Ammon sind Grenzgänger. Foto: Picasa

Mit dem Publikum geht es in die (Un-)Tiefen anspruchsvoller Unterhaltungsmusik aus zwei Jahrhunderten. Mit seinen Werken erreicht Beethoven bis heute ein Massenpublikum, sie haben den Komponisten zu einer wahren Ikone der Klassik gemacht. Trotz dieser Popularität war Beethoven aber auch einer der modernsten und unbequemsten Komponisten seiner Zeit, der wie kaum ein anderer bei Kritik und Publikum als unverstandener Rebell polarisierte.

Sie kombinieren Felix Mendelssohns „Lied ohne Worte“ mit Chick Coreas „Spain“

Dem Revoluzzer Beethoven stellen Runge & Ammon in ihrem neuen Konzertprogramm innovative Ikonen anderer Musikgenres gegenüber. Sie kombinieren Felix Mendelssohns „Lied ohne Worte“ mit Chick Coreas „Spain“ und Beethovens „Adelaide“, erinnern an die Streicherstimmen in „Eleanor Rigby“ von Pau lMcCartney und die revolutionäre Kraft von Jimi Hendrix‘ „Purple Haze“. Auf Frank Zappas „BepopTango“ folgt eine „Burlesque“ von Nikolai Kapustin, dessen jazzige Cello-Werke Eckart Runge entdeckt, mit dem Komponisten in Moskau einstudiert und jüngst auf CD aufgenommen hat.

Mit der Energie Beethovens, seinem aufbegehrenden „Rock’n’Roll“ und einer ganzen Bandbreite menschlicher Gefühle, interpretieren Runge & Ammon Originalwerke und Bearbeitungen seiner großen Klavier- und Quartettliteratur.

Versprechen viel Tempo: Eckart Runge und Jacques Ammon. Foto: Picasa

Nach einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit Beethovens Streichquartetten als Cellist des Artemis Quartett ergründet Eckart Runge in ausgesuchter Kammermusik diese beethovensche Dialektik zwischen Mainstream und Revolution einmal neu. Zu hören ist Beethovens Cello-Sonate Nr. 5 und auch die berühmte „Cavatina“ aus dem Streichquartett op. 130, fast alles in eigenen Arrangements. Runge & Ammon nähern sich dem Phänomen Beethoven aus einer befreiten Perspektive und fesseln das Publikum mit einer Symbiose mutiger Klänge aus zwei weit entfernten Musikepochen.

Das Konzert findet im Rahmen der MuziekBiennale Niederrhein 2020 „Tiefen“ statt und wird auch vom Kultursekretariat NRW aus Landesmitteln gefördert. Karten (ab 18 Euro) bei kleve.reservix.de, Reservix-VVK-Stellen, Rathaus-Info, Rufnummer 02821/84450