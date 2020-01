Goch. 15 E-Roller und zwei neue E-Autos sollen die Elektromobilität in Goch vorantreiben. Der Start des Projekts „Goch’n’Roll“ verzögert sich etwas.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

E-Roller sollen ab dem Frühjahr durch Goch fahren

Die Stadtwerke Goch planen nach aktuellem Stand für das Frühjahr mit der Einführung eines Sharing-Systems für E-Fahrzeuge. Bei der Vorstellung des Elektromobilitätsprojekts „Goch’n’Roll“ im Sommer hieß es noch, dass bereits 2019 die 15 E-Roller und die beiden neuen E-Autos über die Straßen rollen sollen.

„Die Roller sind schon da und werden für den Einsatz vorbereitet. Mit dem Start wollen wir aber warten, bis das Wetter freundlicher wird und das Rollerfahren auch Spaß macht“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Kristina Derks. Sie kann sich vorstellen, die E-Roller beim Gocher Street-Food-Frühling am Wochenende des 29. Februar und 1. März einem breiten Publikum zu präsentieren. Auch die zwei neuen E-Autos, die als „Dorfautos“ für Hommersum/Hassum und Kessel vorgesehen sind, sollen im Frühjahr startbereit sein.

Miete über eine App

Die E-Fahrzeuge können über eine App gemietet werden. Während die Autos an festen Stellplätzen parken, gibt es für die Roller ein „Floating-System“. Das heißt, dass die Nutzer die Roller innerhalb des Gocher Rings, am Astra, am „GochNess“ mit Haus am See sowie am Krankenhaus überall dort abstellen dürfen, wo es nicht verboten ist.