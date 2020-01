Drei Fahrzeuge beschädigten Autodiebe in Kleve.

Polizei Diebstahl in Kleve: Scheiben an drei Autos eingeschlagen

Kleve. Bei gleich drei Autos an der Böllenstege in Kleve schlugen Diebe die Scheiben ein und stahlen Taschen. Zeugen gesucht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebstahl in Kleve: Scheiben an drei Autos eingeschlagen

Am Mittwoch, 29. Januar, zwischen 18 und 21.50 Uhr schlugen unbekannte Täter an drei PKW auf dem Parkplatz an der Böllenstege die Scheiben ein. Aus einem braunen Renault Megane entwendeten sie auf diese Weise eine Sporttasche samt Inhalt, aus einem VW Golf einen Rucksack. Bei einem roten Skoda Fabia beschädigten sie ebenfalls eine Seitenscheibe, blieben hier jedoch ohne Beute.

Die Kripo Kleve nimmt unter Telefon 02821/5040 Zeugenhinweise entgegen.