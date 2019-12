Die Klever SPD liegt am Boden

2019 war für die SPD kein gutes Jahr. Nach dem Parteiknatsch im Sommer um Andrea Nahles und die endlose Wahl für ein neues Führungsduo trifft die Klever Sozialdemokraten der Austritt von sechs verdienten Parteimitgliedern aus der Fraktion besonders hart. Der geäußerte Unmut über die Mitgliederversammlung am 12. November offenbart einen tiefen Groll über den Parteivorstand, der sich über einen längeren Zeitraum angestaut hat. Die Wahl des Bürgermeisterkandidaten wurde für die Klever Sozialdemokraten zu einem Desaster.

Viele Ratsmitglieder sind von Sonja Northing enttäuscht

Das Festhalten an Bürgermeisterin Sonja Northing schmeckt nicht allen Sozialdemokraten. Die Hoffnung, dass sich in der Stadtverwaltung etwas nachhaltig verändert, sei in den vergangenen Jahren nicht erfüllt worden. Northing ist für viele Vertreter im Rat eine Enttäuschung: CDU, Grüne, FDP und Teile der SPD sind mit ihrem Führungsstil nicht zufrieden: Sie besäße eine zu geringe politische Präsenz, zu wenige Ideen, zu wenig Ausstrahlung und in wichtigen Fragen der Verwaltungsarbeit auch zu wenig Erfahrung und Kompetenz.

Die Kritik am SPD-Vorstand war vernichtend

Mit dem Fortgang der sechs Sozialdemokraten zerbricht die SPD-Fraktion und die Partei steht vor einem Scherbenhaufen ungekannten Ausmaßes. Die geäußerte Kritik am Parteivorstand war vernichtend und ein klärendes Gespräch scheint nicht möglich. Der Parteivorstand selbst kann den Ärger nicht verstehen. Auf der Parteiversammlung sei dreimal das Prozedere zur Wahl eines Bürgermeisterkandidaten erläutert worden. Und Kandidat Michael Kumbrink habe die Gelegenheit genutzt, sich der Versammlung vorzustellen und seine Motivation zu erläutern. Sonja Northing habe diese Chance nicht gehabt.

Wie wollen die Sozialdemokraten noch zusammenarbeiten?

Wie die Sozialdemokraten in Kleve künftig zusammenarbeiten wollen, ist völlig ungewiss. Alle sechs Stadtverordnete wollen ihr Ratsmandat behalten und auch weiterhin Sozialdemokraten bleiben. Entscheidungen abnicken wollen sie allerdings nicht mehr.

Die Ratsarbeit in Kleve wird im neuen Jahr sehr unübersichtlich.