Goch. Goch hat wieder ein Prinzenpaar: Johannes V. und Julia I. vom Kolping-Karneval-Komitee erlebten mit 1200 Gästen eine atemberaubende Prinzenkür.

Die Gocher Prinzenkür als schwarz-gelbes Märchen

Ihr Märchen wurde wahr: Julia Giesen (32) und Johannes Knops (49) sind seit Freitagabend Gochs 67. Prinzenpaar. Kraft seines Amtes kürte Bürgermeister Ulrich Knickrehm den Elektromeister und die Augenoptikerin aus Goch zu Johannes V. und Julia I. Damit hat die Stadt wieder ein Prinzenpaar, das allen „eine märchenhafte Session“ wünscht. „Wir sind stolz darauf, in unserer Vaterstadt das Prinzenpaar zu sein“, sagte Johannes V. unmittelbar nach der Übergabe der Insignien. Die ersten Worte von Julia I. waren: „Wir sind froh, hier oben angekommen zu sein.“ Beide blickten in den Saal, in Gochs Gürzenich, wo 1200 Gäste die feierliche Kür verfolgten. Beide waren sprachlos. Vor Glück.

Die märchenhaften Figuren: Julia Giesen tanzt seit Kindesbeinen in den Kolping-Garden, Johannes Knops ist seit 1986 mit dem Karnevalsvirus infiziert. Damals stellte das Kolping-Karneval-Komitee (KKK) 1885 Goch zum zweiten Mal das Prinzenpaar. Johannes V. und Julia I. sind nun das siebte. Die wohl schönste Beschreibung des neuen Prinzenpaares am Abend machte Christian Rothgang, KCC-Prinz aus dem vergangenen Jahr: „Euer Karneval ist bodenständig und einfach. Ich freue mich, das Zepter überreichen zu dürfen.“

Die Zuschauer erlebten bei der Gocher Prinzenkür 2020 eine abwechslungsreiche Show. Foto: steve hill

250 Auftritte für die KKK-Funken

Recht hatte er. Der Gardetanz der KKK-Funken auf einem Medley von „Celebration“, „I just can’t get enough“ und „Don’t forget these days“ war schlicht, aber märchenhaft schön. Und obwohl den 18 Mädchen (am Freitag tanzten nur 17 Funken) insgesamt 250 Auftritte bevorstehen, verzichten sie auf einheitliches künstliches Haar. Die beiden Adjutanten des Prinzenpaares, Frank Goossens und Torsten Matenaers, konzentrierten sich ebenfalls voll und ganz auf die Hauptaufgabe: Prinz und Prinzessin den Rücken stärken. Vorbildlich.

Die Gocher Prinzenkür steht und fällt aber auch mit der Moderation, mit dem Sitzungspräsidenten. Seit zwei Jahren hat dieses ehrenwerte Amt Jürgen Hemmers aus Asperden inne. „Wie eine sichere Bank“, so sagte es ein Besucher, führte er durch das 312 Minuten lange Programm, war aber immer dann am besten, wenn er nicht von seinen Moderationskarten ablas.

KKK schafft ein tolle Atmosphäre

Die märchenhafte Kulisse: Was man aus einer Turnhalle alles machen kann, darüber staunen selbst die auftretenden Künstler. Tatsächlich haben die mehr als 300 Mitglieder des KKK den Gocher Gürzenich in eine märchenhafte Welt verwandelt. Schwarze Schieferplatten, gelbe Leuchtarmbänder – die Farben des Abends waren gesetzt.

1200 Gästen kamen zur Prinzenkür. Foto: steve hill

Der märchenhafte Mix: Die Gocher Prinzenkür ist ein Mix aus kölsche Fastelovend, Show und Sehen und Gesehenwerden. Für das Programm zeichnet das Festkomitee Gocher Karneval (RZK) verantwortlich. Das Gocher Prinzenpaar bringt lediglich einen Überraschungsgast mit. Das war in diesem Jahr J. P. Weber – und was soll man sagen: Er war mit das Beste des Abends. In Nullkommanichts drehte er die Stimmung im Saal: „Sie dürfen jetzt übrigens wieder lachen.“ 24 Minuten später sagte er zu Recht: „Jetzt haben wir den Saal wieder repariert, jetzt seid ihr wieder gut drauf.“

J. P. Weber singt sich in die Herzen der Zuschauer

1200 Zuschauer applaudierten, forderten lautstark die erste „richtige“ Zugabe des Abends. Und auch, wenn man nicht alles verstehen konnte, J. P. Weber, die Kölner Flitsch, die seit 20 Jahren Mandoline spielt und so schön scharf erzählt („Der Tod gehört zum Leben, guckt euch nur den Elferrat an“), sang sich spätestens mit dem letzten Lied in die Herzen der Zuschauer.

Kein Kölner, sondern ein Hamburger Hesse ist Thorsten Bär. Nach dem grandiosen Auftritt von J. P. Weber hatte er es natürlich schwer. Doch je länger er auf der großen Bühne stand, desto besser wurde sein „Der Bär ist los“-Programm. Leider andersherum war das bei Christian Pape. Nur sein Schluss-Appell – „Lachen ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Wer immer nur nach rechts schunkelt, kippt irgendwann von der Bank. Karneval ist von der Tradition her bunt“ – bekam anerkennenden Applaus.

Die Gocher Tanzgarden begeistern

Nicht einfach hatte es auch K6. Das Power-Sextett vom Niederrhein präsentierte sich mit Alexander Bernatzki (Gesang) und Norbert Peters (Gesang und Keyboard) erstmals in neuer Formation und fungierte als Eisbrecher. Trendsetter hingen sind Miljö. Was schwedisch klingt, ist eine deutsche Band aus Köln, die hauptsächlich Kölschrock spielt und im Kölner Karneval aktiv ist. „Wolkeplatz“ aus dem Jahr 2016 ist sicherlich ihr bekanntestes Lied. Sie stellten die Art und Weise des Kölner Karnevals in den Mittelpunkt, nahmen damit die Gocher Bühne ein und kamen beim Publikum besonders gut an.

Nicht zu vergessen auch die auftretenden Tanzgarden aus Goch. Die Tanz- und Reitergarde des Clubs der Pferdefreunde, die Tanzgarde der Interessengemeinschaft Pfalzdorfer Karneval (IPK) und die Funken des Karnevals-Club-Concordia (KCC) zeigten ihre aktuellen Showtänze. Ganz große Klasse.

Die märchenhaften Zuschauer: Das Who is Who aus Goch und Umgebung besucht die Prinzenkür. Angefangen von den Bürgermeistern aus Goch, Kalkar, Bedburg-Hau, Uedem und Kranenburg bis hin zu Kandidaten, die es werden wollen: Jan Baumann von der CDU zum Beispiel. Die Vertreter der Premiumsponsoren und weitere Unternehmer durften nicht fehlen. Aber auch Prinz und Prinzessin aus Kleve, Kranenburg und Bedburg-Hau ließen es sich nicht nehmen und feierten in Goch Karneval.