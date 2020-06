Die FDP in Bedburg-Hau: Team aus erfahrenen und jungen Kräften.

Kommunalwahl 2020 Die FDP will „für ein starkes Bedburg-Hau“ kämpfen

Bedburg-Hau. Die FDP hat ihre Bewerber für die Kommunalwahl im September 2020 in Bedburg-Hau aufgestellt und setzt dabei auf erfahrene und junge Kräfte.

Es ist ein Team aus erfahrenen und aus jungen Kräften: Die FDP hat jetzt in der Mehrzweckhalle in Till ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September aufgestellt. Zu den wichtigsten Themen im Ort zählt die FDP die Familienfreundlichkeit der Gemeinde, Verkehrssicherheit und Mobilität, eine starke Wirtschaft sowie Bildung. Aber auch eine moderne Klinik und die Entwicklung des Klinikgeländes steht auf der liberalen Agenda.

Der Ortsverband setzt bei der Kommunalwahl auf Wahlkreisbewerber, die sich „mit neuen Impulsen und Ideen für ein starkes und lebenswertes Bedburg-Hau einsetzen wollen“, so der Vorsitzende Jürgen van Os. Besonders erfreut sind die Liberalen darüber, dass unter den ersten vier Listenplätze zwei Frauen gewählt wurden. Die Reserveliste wird vom Bedburg-Hauer Landtagsabgeordneten Stephan Haupt angeführt, der gerne wieder aktiver die Geschicke der Gemeinde mitgestalten möchte. Die bisherigen Fraktionsmitglieder Michael Hendricks und Marcel Erps treten nicht mehr an und machen damit Platz für neue und motivierte Mitglieder.

13 Plätze auf der Reserveliste vergeben

Fortgesetzt wird die Reserveliste mit Platz 2. Katja Niemeyer, 3. Jürgen van Os, 4. Katy Hendricks, 5. Bernd-Michael Dressler, 6. Sascha Dahmen, 7. Sascha Janssen, 8. Tim Kisters, 9. Hermann-Josef Ververs und 10. Jule Haupt. In die Wahlbezirke wurden gewählt: 1. Huisberden/ Till-Moyland Ilka Puhl, 2. Louisendorf/Schneppenbaum Marcel Erps, 3. Schneppenbaum Katy Hendricks, 4. Schneppenbaum Silke Haupt; 5. Hasselt Jürgen van Os, 6. Hasselt Sascha Dahmen, 7. Qualburg Tim Kisters, 8. Hau Michael Voss, 9. Hau Jule Haupt, 10. Hau Bernd-Michael Dressler, 11.Hau Hermann-Josef Ververs, 12. Hau Katja Niemeyer, 13. Hau Stephan Haupt.

Die FDP will den parteilosen Bürgermeisterkandidaten Stefan Veldmeijer unterstützen

Zum Abschluss des Ortsparteitages gab es große Zustimmung für die Kandidatur des unabhängigen und parteilosen Stefan Veldmeijer. Zur Kommunalwahl wird er als Bürgermeisterkandidat antreten, um Peter Driessen ins Amt zu folgen. „Die letzten 16 Jahren haben gezeigt, wie erfolgreich ein unabhängiger Bürgermeister die Gemeinde voranbringen und die politischen Parteien im Rat in vielen wichtigen Entscheidungen einen konnte“, so die Meinung der meisten FDP-Mitglieder.