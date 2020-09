Die Bereitschaft zur Blutspende im Kreis Kleve ist sehr groß

Kreis Kleve/Bedburg-Hau. Trotz Corona und der Angst vor Infektionen engagieren sich sehr viele Menschen und spenden Blut, berichtet das DRK im Kreis Kleve.

Anfangs waren die Befürchtungen beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) groß, dass der Lock-Down zur gefährlichen Verknappung der Blutkonserven führen könnte. Die Angst der Menschen vor einer Infektion war und ist groß. Aber im Kreis Kleve macht(e) das DRK erfreulicherweise andere Erfahrungen. „Wir hatten und haben die ganze Zeit erfreulich viele Anfragen von potenziellen Blutspendern. Die Bereitschaft zur Blutspende ist sehr groß“, freuen sich Maria Anna Kaußen, Vorstandsvorsitzende des DRK Kreisverbands Kleve, und Margo Knecht, Leiterin des Arbeitskreises Blutspende Bedburg-Hau.

Insgesamt hat das DRK im Kreis Kleve sieben Ortsvereine und 17 Arbeitskreise, die sich in den Städten und Ortschaften um die Blutspendetermine kümmern. Margo Knecht ist eine von 227 Ehrenamtlichen (insgesamt sind 450 Ehrenamtliche im Kreisverband aktiv), die sich ausschließlich um die Blutspender und die Blutspendetermine im Kreis Kleve kümmern. Unter ihrer Federführung engagieren sich zwölf ehrenamtliche Helfer um die vier jährlichen Blutspendetermine in Bedburg-Hau. Margo Knecht (71) engagiert sich im AK seit 2013 und weiß auch genau, warum. „Ich wollte auch immer Blut spenden, was ich jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht durfte“, verrät sie. Aber die fitte Bedburg-Hauerin (hier lebt sie seit 2010) wollte sich ehrenamtlich eingeben – und da gab’s im Organisationsteam des AK in ihrer Gemeinde genug zu tun. Und jetzt in Corona-Zeiten sowieso.

An ihrem Ehrenamt liebt Knecht besonders den engen Kontakt zu den Spendern. Sie nimmt sie „an die Hand“, nimmt Erstspendern die Angst und beruhigt auch jetzt in unruhigen Zeiten den ein oder anderen ängstlichen Spendewilligen. Wurde nun zum „Spenderlotsen“, eine neue Funktion, die kreisweit eingerichtet wurde, um den Blutspendern unter den verschärften Hygienebestimmungen durch’s Labyrinth der Vorschriften und Verhaltensweisen zu lotsen. „Da bin ich dann die Mama für die jungen Leute“, lacht die Bedburg-Hauerin. Denn das ist zu Zeiten des Lock-Downs besonders auffällig gewesen: „Sehr viele junge Leute kamen und wollten etwas Gutes tun und spenden“, freut sich Knecht. Meistens Studenten, die wegen der Pandemie den Lock Down zu Hause verbracht haben.

Die Studenten der Hochschule Rhein-Waal sind auch als Helfer eingesprungen, wenn es mal knapp wurde, weil eben auch viele Stammhelfer zur Risikogruppe zählen.

Ansonsten schmerzt es Knecht doch, dass durch die strengeren Bestimmungen der Kontakt zu den Blutspendern auf ein Minimum reduziert werden musste. Bei der Anmeldung und der Ausgabe der zuvor fertig verpackten Lunchpakete für die Spender sind noch persönliche Worte möglich. Apropos Anmeldung: Besondere Zeiten erfordern besondere Regeln: Schon seit einigen Wochen müssen Spender sich für ihren Termin online reservieren lassen, damit die behördlichen Auflagen in Sachen Hygiene und Abstand entsprechend unkompliziert eingehalten werden können. (https://www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine/). „Aber ich versuche auch für diejenigen einen Termin zu ermöglichen, die vor uns stehen und mit online-Registrierungen einfach nicht klar kommen oder das nicht wissen“, gibt Margo Knecht zu. „Wir brauchen ja unsere Spender und wollen sie nicht vergraulen. Da brauche ich dann Fingerspitzengefühl“, weiß die engagierte AK-Leiterin, „um Leute, die nicht online vorangemeldet sind, nicht zu vergraulen.“

Stand Ende Juli hatte das DRK 9132 Blutspender im Jahr 2020

Aber vergrault wurden und werden offensichtlich die wenigsten. Auch wenn es in Bedburg-Hau zuletzt 150 statt wie sonst rund 200 Spender in waren, was wohl der Online-Registrierungspflicht geschuldet ist. Aber kreisweit stiegen die Zahlen, wie Maria Anna Kaußen, Vorstandsvorsitzende des DRK Kreisverbands Kleve, weiß: „Stand Ende Juli hatten wir 9132 Blutspender im Jahr 2020. Das sind 286 mehr, als zum selben Zeitpunkt 2019.“ Und wenn man bedenkt, dass pro Blutspende 500 ml gespendet werden, dann ist das schon eine Menge, die sich sehen lassen kann. „Immerhin fünf Prozent spenden regelmäßig Blut!“ Eine Zahl, die Kaußen, Knecht und Co. stolz macht. Denn sonst sind es NRW weit nur zwei Prozent.

Den nächsten Termin gibt’s in Bedburg-Hau am 11. September. Infos: www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/termine/156841. Weitere Infos gibt’s auch im Netz unter www.drk-kleve.de/startseite.htm