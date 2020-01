Der neue Kreisverkehr Kranenburg kann gebaut werden

Jede Menge Diskussionsbedarf hatte der Planungs- und Umweltausschuss Kranenburg in seiner ersten Sitzung des Jahres. Das geplante Baugebiet Hasenpütt, die Umgestaltung des Kirmesplatzes und der geplante Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Großer Haag standen dabei im Mittelpunkt.

Anwohner der Straßen Hasenpütt, Kästnerstraße, Brehmstraße, Buschstraße hatten in einer Stellungnahme ihre Bedenken gegen eine Bebauung des Geländes geäußert. Die bisher als reine Anlieger- und Stichstraße genutzte Straße Hasenpütt müsse ausgebaut werden. Das bedeute eine Verschlechterung der Wohnsituation für die Anlieger. Hinzu kämen Belastungen durch anfallende Straßenbaubeiträge. Im übrigen mache der torfhaltige Boden eine Bebauung problematisch.

Anwohner sollen vor Start des Verkehrsgutachtens gehört werden

„Das Gebiet ist für eine Bebauung nicht geeignet“, fanden die anwesenden Anwohner. Im übrigen wolle man im Vorfeld des geplanten Verkehrsgutachtens gehört werden. Dafür plädierten auch Andreas Mayer (Bündnis 90/Grüne) und Christian Kersten (CDU). Die SPD sah bodenrechtliche Probleme beim Hasenpütt. Jürgen Franken bezeichnete das geplante Baugebiet auch wegen des hohen Grundwasserspiegels als „zunehmend problematisch“ und sprach sich für eine Ablehnung der Baupläne aus.

Die geplante Bebauung am Hasenpütt war Thema im Planungsausschuss Kranenburg. Foto: Andreas Gebbink

Bürgermeister hatte kein Verständnis für die Kritik

Bürgermeister Günther Steins hatte kein Verständnis für die zum jetzigen Zeitpunkt geäußerte Kritik. Das Baugebiet sei bei denjenigen, die heute schon dort wohnten interessant gewesen – bei den bekannten Problemen. „Jetzt sollen diese Probleme Neubauten verhindern?“ Man müsse die geplante Bebauung im Interesse des Allgemeinwohls betrachten, plädierte er. Für Gespräche mit den Anwohnern im Rahmen des Verkehrsgutachtens sprach er sich allerdings ebenfalls aus. Mit sechs Gegenstimmen und sechs Stimmen für den Bebauungsplan sowie zwei Enthaltungen sieht der Ausschuss den aktuellen Plan zunächst skeptisch. Jetzt muss der Rat entscheiden, ob am Hasenpütt gebaut wird oder nicht. Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Kleve und Umland

Vorgestellt wurde der in der Novembersitzung vorgestellte und jetzt überarbeitete Plan zum Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Großer Haag/Storchennest. Das Planungsbüro Fuhrmann und Keuthen hatte die Verkehrsführung um einen gemeinsamen Rad- und Gehweg auf der östlichen Straßenseite (Rewe-Markt) ergänzt. Außerdem soll es einen Fußweg nördlich der Steinwässerung in Richtung Kirmesplatz geben. Wichtig war es den Ausschussmitgliedern für eine sichere Querung für Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen zu sorgen, in einem Kreisverkehr, „der an dieser Stelle ohnehin schwer zu realisieren“ sei, wie Joachim Janßen (CDU) befand. „Wir wollten erreichen, dass Radfahrer den Kreisverkehr rundherum nutzen können.“ Die Kosten für das Projekt liegen bei 600.000 Euro. Der Ausschuss stimmte mehrheitlich zu.

SPD wollte Funktionalität der Fläche erhöhen

Gemeinsam mit dem Planungsbüro Geo3 hat das Ingenieurbüro Fuhrmann und Keuthen sich mit der Neugestaltung des Kirmesplatzes beschäftigt. Danach soll das Areal der Festwiese planiert und mit Schotterrasen belegt werden. Dies, so die Planer, biete eine größtmögliche Flexibilität der Nutzung und bedeute zugleich eine Entwässerung des Geländes. Gedacht sei außerdem an eine Anbindung an den Parkplatz des angrenzenden Fachmarktes (Penny). Dazu soll außerdem eine Querung über den Graben entstehen.

Friedhelm Kahm (SPD) wollte die Fläche auch für Veranstaltungen außer der Kirmes genutzt wissen und ihre Funktionalität erhöhen. „Denkbar wäre doch eine Rollschuhbahn oder eine Eisfläche“, schlug er vor. Die Kosten für den neuen Platz, an den zukünftig ein ebenfalls geplanter Naturerlebnis-Spielplatz an der Grundschule angrenzen soll, liegen bei rund 322.000 Euro. Ein Antrag auf Bezuschussung der Maßnahme durch das Land ist eingereicht. Bei drei Gegenstimmen stimmte der Ausschuss den Plänen zu.