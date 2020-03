Der Kreis Kleve hat seine frisch gedruckte Imagebroschüre „Kreis Kleve … lieben“ zurückgezogen. Dies bestätigte Kreissprecherin Elke Sanders der NRZ auf Nachfrage. Grund sind zahlreiche Fotoaufnahmen eines mittlerweile verurteilten Sexualstraftäters aus Kevelaer (wir berichteten): „Es wird sicherlich eine neue Broschüre geben“, sagte Sanders. Die Gesamtauflage des Imagekatalogs belief sich auf 20.000 Exemplare.

Broschüre wird vernichtet

Die Imagebroschüre zeigt auf 28 Seiten ein frisches, modernes und abwechslungsreiches Porträt des Landstrichs zwischen Kranenburg und Rheurdt. Es ist gerade einmal neun Monate her, dass Landrat Wolfgang Spreen das Druckwerk der Öffentlichkeit vorstellte. Jetzt wird alles der Vernichtung zugeführt. Mit den entsprechenden Stellen habe man bereits Kontakt aufgenommen, sagte gestern Sprecherin Ruth Keuken.

Am 24. Juli vergangenen Jahres, also einen Monat nach dem Erscheinen von „Kreis Kleve… lieben“, beantragte die Staatsanwaltschaft Kleve einen Haftbefehl gegen den Mann, der zahlreiche Fotos für die Kreis Kleve erstellt hatte. In der Broschüre werden einige – an und für sich unverfängliche – Fotos mit fröhlich spielende Kinder gezeigt. Diese Fotos allerdings lassen sich nicht mehr arglos betrachten, seit das Landgericht Kleve den Mann wegen 33-fachen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilte.

Fragwürdiger Unterton

Auch die Text des Hefts bekommen mit dem Wissen um die Vorfälle einen fragwürdigen Unterton: „Gemeinsam glücklich sein in der Natur“, heißt es beispielsweise zu einem Foto. Vor diesem Hintergrund traf die Kreisverwaltung nun den Entschluss, das Druckwerk zurückzuziehen. (rd, ag)