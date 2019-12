Der Klever Robin Übach ist ein Macher – kein Redenschwinger

Sein Herz schlägt für die Waldjugend, zweifellos. Im grünen T-Shirt des Klever Ortsvereins der Deutschen Waldjugend, dem Horst Kleve, fühlt sich Robin Übach wohl. Das schmucke Halstuch trägt er mit Stolz. Zu recht. Denn der gerade erst mit dem Kisters-Preis geehrte 26-Jährige ist seit seinem Eintritt in diese Bewegung im Jahr 2007 kaum mehr an einem Samstag zu Hause gewesen. „Mein Vater hat mich damals am Horst Kleve abgesetzt und meinte, dass das am Wochenende etwas für mich sein könnte.“

Recht hatte er. Der naturverbundene und tierliebende Klever fand am Mönnekenwald 32, gegenüber vom alten Forsthaus in Kleve-Reichwalde, sein Vereinszuhause. Eines, in dem er sich einsetzen kann für die Natur und für die Sensibilisierung der Kinder für die Umwelt. Das tut er mittlerweile als Horstleiter. Da passt es gut, dass auch seine Freundin, die in Herford wohnt, in der Waldjugend aktiv ist.

Kinder können eine Buche oft nicht von einer Eiche unterscheiden

„Es gibt so viele Jungen und Mädchen, die können eine Buche nicht von einer Eiche unterscheiden“, wundert sich der Lehrersohn, der das idyllische Zusammensein, die Naturnähe und die Gemeinschaft beim Horst Kleve besonders schätzt. Auch das Musizieren übrigens, er selbst ist fit im Gitarrenspiel und am Jagdhorn.

Gelernt hat der mit zwei Halbschwestern und drei Brüdern aufgewachsene Robin Übach aber dennoch keinen Forstberuf. Auch Lehrer ist er nicht geworden, obwohl sein Vater lange Jahre bis zu seiner Pensionierung eine Hauptschule in Kleve leitete.

Als ebenso begeisterter Sportler wie Naturmensch hatte Übach sich erst zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Goch Ness ausbilden lassen. „Bis 2016 habe ich da gearbeitet und dann noch bis Ende August im Embricana.“ Auch wenn er immer wasseraffin war und ist, für sein Leben gerne schwimmt und auch immer noch passives Mitglied beim DLRG Kleve ist, wurde ihm klar, dass er mehr wollte.

Nach dualem Studium darf er sich jetzt Polizeikommissar nennen

„Ich musste raus gehen, eigene Entscheidungen treffen, sehen, was ich vielleicht noch mehr erreichen kann“, erzählt er. Gesagt getan. Die Bewerbung des sportlichen und zielstrebig auftretenden jungen Mannes bei der Polizei hatte Erfolg. Nach einem dualen Studium darf er sich seit dem 1. September Polizeikommissar nennen. Eine Entscheidung, die er nicht bereut. „Schon als Kind fand ich Polizisten immer toll.“ Außerdem schätzt er an seiner zweiten beruflichen Laufbahn die finanziell größere Sicherheit – auch im Hinblick auf die Altersversorgung. Einziger Wehmutstropfen: Die Zeit für die Samstage bei der Waldjugend werden weniger. Der Schichtdienst fordert Opfer.

Auch um seine eigenen Tiere, die sympathische Mopsdame Chilli und zwei Kanarienvögel, kann er sich nicht mehr ganz so intensiv kümmern. „Aber da helfen mir meine Eltern“, freut sich der Klever. Denn Chilli gehört auf jeden Fall zur Familie („Dabei ist sie ein Erbstück von meiner Ex-Freundin“) und genießt die Feierabende mit seinem Herrchen. Ist auch im Wald immer an seiner Seite.

Ein Tierliebhaber und auch Schrauber

Lediglich für die Kanarienvögel wünscht er sich ein neues Zuhause. „Mir ist nämlich der eine Vogel im vorigen Winter gegen die Scheibe und damit quasi zugeflogen. Daraufhin habe ich das Tier natürlich aufgenommen und ihm Gesellschaft hinzu gekauft.“ Und Chilli findet sie als WG-Partner auch okay. „Aber ich wünsche mir für die Vögel ein Zuhause, wo sie in einer Voliere leben können.“

Robin Übach ist sich sicher, dass trotz stressiger Schichten auch der junge Polizeikommissar weiterhin Zeit für die Arbeit bei und mit der Waldjugend haben wird. „Wenn auch nicht mehr so viel wie bisher“, schätzt er realistisch ein. Denn von Zeit mit seiner Freundin einmal abgesehen möchte der 26-Jährige unbedingt einer weiteren Leidenschaft nachgehen können: „Ich schraube gerne.“ Am liebsten an seinem Porsche 944.

Im Alltag energiebewusst fahren

Den schmucken Autos der Marken Porsche und Mercedes ist er schon ein wenig verfallen. „Schon als Kind habe ich mir an den Autoscheiben die Nase platt gedrückt, um zu sehen, was die Fahrzeuge wohl auf dem Tacho stehen haben.“ Im Alltag ist er aber energiebewusst und fährt ein gasbetriebenes Auto. Wald, Umwelt, Klima liegen ihm am Herzen. „Aber ich bin kein Freund vom Schilder hoch halten, ohne etwas zu tun. Reden schwingen bringt gar nichts. Jeder muss selbst etwas tun. Bäume pflanzen zum Beispiel.“

Das kann man übrigens perfekt bei der Waldjugend, die sich über Nachwuchs freut: Jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr sind Kinder ab sechs Jahren am Mönnekenwald in Reichswalde willkommen.

Weitere Infos zur Waldjugend, Horst Kleve, gibt’s auch hier.