Kleve. Die Klever Politik will auch in Zukunft Einflussmöglichkeiten auf dem Minoritenplatz behalten.

Der Klever Minoritenparkplatz soll städtisch bleiben

Die Grundstücke „Minoritenplatz“ (heute Parkplatz) und altes „Hallenbad“ sollen auch in Zukunft in städtischer Hand bleiben. Die Grünen beantragten, beide Immobilien unter das Erbbaurecht (Erbpacht) zu stellen. Die Grundstücke könnten dann für 50 bis 99 Jahre an einen Pächter vergeben werden. Die Politik möchte mit dieser Maßnahme auch in Zukunft bei diesen „Sahnegrundstücken“ mitentscheiden können. Städte wie Tübingen oder Würzburg würden dieses Instrument sehr erfolgreich einsetzen und langfristig werfe der Erbzins sogar Gewinn für die Stadt ab, so hoffen die Grünen.

Klever Politik ist begeistert

„Wir wollen die Fäden der Entwicklung in den Händen behalten“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hedwig Meyer-Wilmes. Auch die CDU ist für eine Vergabe des Minoritenplatzes nach dem Erbbaurecht: „Das kann sich lohnen“, sagte Wolfgang Gebing. Ähnlich sieht es Daniel Rütter von der FDP: „Grundsätzlich ist das eine gute Idee.“

Die Stadtverwaltung goss allerdings etwas Wasser in den Wein. Das Hallenbad-Grundstück gehöre den Stadtwerken (100-prozentige Tochter der Stadt Kleve) und diese möchten das Grundstück nach städtebaulichen Aspekten veräußern. Ferner sei der Verkauf des Grundstücks auch zur Gegenfinanzierung des neuen Kombibades im Sternenbusch vorgesehen gewesen. Daran wolle man auch weiterhin festhalten. Die Stadtverwaltung sieht dies genauso.

Verwaltung will zwei Optionen erarbeiten

Der Minoritenplatz hingegen könne als Erbbaurechtsfläche angeboten werden. Vor einer Vermarktung sollen für den Rat zwei Optionen durchgerechnet werden: Verkauf oder Erbpacht.