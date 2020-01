Kalkar. Der Niederländer Theo de Vries eröffnet sein Restaurant „Gastro-Kulto“ am kommenden Montag im Beginenhof in Kalkar.

Der Kalkarer Beginenhof hat einen neuen Pächter

Mit einer kulinarischen Neueröffnung startet Kalkar in das noch junge Jahr. Für den Beginenhof an der Kesselstraße konnte jetzt ein neuer Pächter gefunden werden. Der Niederländer Theo de Vries wird das historische Haus als „Gastro-Kulto“ gemeinsam mit seiner Ehefrau Rebecca führen und am Montag, 13. Januar, mit einem Mittagstisch eröffnen. „Gastro“ steht dabei für lecker, gesund und gemütlich, „Kulto“ meint soziale und musikalische Begegnungen.

Eines der größten und schönsten Patrizierhäuser am Niederrhein

Der Beginenhof, eines der größten und wohl auch schönsten Patrizierhäuser am unteren Niederrhein ist seit 1974 im Besitz des Kolping Sozialwerks, wurde vom Verein aufwendig renoviert und Ende 1975 eröffnet. „Seitdem fanden dort Begegnungen aller Art statt“ berichtet Willi Krebbers, Vorsitzender der Kolpingfamilie Kalkar. Besonderes Anliegen sind dem Sozialwerk die Bedürfnisse älterer Menschen. So wurde der wöchentliche Mittagstisch wichtiger Treffpunkt für Kalkarer Senioren. Lange Zeit war auch die Familienbildungsstätte Kalkar an der Kesselstraße untergebracht. Als die FBS vor sechs Jahren in die Kalkarer Mühle umzog, suchte und fand das Kolpingwerk für drei Jahre zunächst Peter Kersten als Pächter, der sich auch um das Angebot „Essen auf Rädern“ kümmerte und bis zu 240 Mahlzeiten täglich zubereitete. Ihm zur Seite standen 33 ehrenamtliche Essensausfahrer und 14 Kartoffelschälerinnen.

Der Beginenhof in Kalkar hat einen neuen Pächter. Foto: Claudia Gronewald / NRZ Kleve

Ende des Jahres nun hatte Kersten aufgegeben, ihn ziehe es in die Welt, so Krebbers. Ersatz für das Angebot „Essen auf Rädern“ gibt es zwar noch keinen, doch mit dem aus dem 15. Jahrhundert stammenden Beginenhof hat Theo de Vries einiges vor.

Jazzabende und Betriebsfeste

So denkt er an die Organisation von Jazzabenden oder Musical- oder Valentine-Dinner, aber auch an Betriebsfeste, zu denen der gelernte Koch eine hochwertige Küche anbieten möchte. Im Sommer soll auch der Innenhof für die Gastronomie geöffnet werden. Nachgedacht wird derzeit, den Beginenhof als weiteren Ort für Hochzeiten zu etablieren.

Im Erdgeschoss stehen ab der nächsten Woche mit dem Refektorium mit seinen hohen Wänden und mittelalterlichen Deckenmalereien, dem schönen Kaminzimmer und dem schlichten Eventsaal drei Räume zur Verfügung. Von montags bis freitags bietet das Ehepaar de Vries zwischen 12 und 13.45 Uhr einen Mittagstisch an. Für Fleischliebhaber ist zudem ein Grillsteak mit hauseigener Sauce im Programm. Der Seniorenstammtisch am Mittwoch wird auch in Zukunft fortgesetzt. Jeden ersten Sonntag im Monat lädt de Vries zum mittelalterlichen Familienbüfett ein. Kinder bis zwölf Jahre zahlen pro Lebensjahr einen Euro.

Theo de Vries stammt aus einer Gastronomenfamilie. Schon sein Großvater betrieb eine Bodega und ein Restaurant, sein Vater Restaurants in Eindhoven und Umgebung. De Vries selbst entschied sich als 22-Jähriger zunächst für die Musik, wurde Jazzpianist und war zwischen 1980 und 2007 als Bandleader am Amsterdamer Theater tätig, bevor er 2003 in die Gastronomie zurückkehrte. Nach Stationen in Spanien und Belgien kam er 2009 nach Deutschland und lebte einige Jahre in Uedem, bevor er sich schließlich in Kalkar-Wissel niederließ.

Für Kalkars Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz ist die Bewirtschaftung des Beginenhofs durch Theo de Vries „eine Bereicherung für Kalkar“. Sie freute sich besonders darüber, dass mit den Räumlichkeiten an der Kesselstraße nun weitere Möglichkeiten bestehen, wo Vereine und Organisationen aber auch Privatleute sich treffen können.