Der Hasselter Josef Jörissen (73) ist ein sehr engagierter Mann. In zahlreichen Vereinen setzt er sich für die Vereinsbelange und die entsprechenden Menschen ehrenamtlich ein. Wäre es despektierlich ihn als „Vereinsmeier“ zu bezeichnen? Wohl kaum, weil er sich nämlich selbst so nennt: „Ich bin ein echter Vereinsmeier“, betont er im Gespräch mit der NRZ. Und das nicht ohne Stolz. Zu Recht. Denn wenn man sich die Vielzahl seiner Vereinsaktivitäten anschaut, dann kann man erahnen, wieviel Zeit, Geduld und Nerven, aber auch Leidenschaft der Hasselter dabei investierte und immer noch investiert. Aber, so sagt er, dafür auch viel erreichen konnte und kann und jede Menge zurück bekommt.

Zum Beispiel Geselligkeit, Freude, Spaß und das gute Gefühl, einiges auf den Weg gebracht zu haben.

Gerade erst feierte er mit „seinem“ Verein Racing Fans Hasselt 50-jähriges Vereinsjubiläum . Hier ist er Gründungsmitglied (1969) und Ehrenvorsitzender. In seinem Festvortrag ließ er beim Festakt am 2. November auch die Historie des ADAC-Ortsclubs Revue passieren.

Touren zum Nürburgring

Noch heute denkt er gerne an die gemeinsamen Touren zum Nürburgring zurück. „Der Formel-Eins-Bazillus hatte mich 1962 erwischt, als ich erstmals dort ein Formel-1-Rennen aus nächster Nähe sah“, erinnert er sich.

Außerdem ist Jörissen auch begeisterter Kegler. „Aber ich habe da direkt gesagt: Ich trete nur in den Verein ein, wenn ich keinen Posten annehmen muss“, lacht er. So ist es auch – hier genießt er den Kegelsport und das gesellige Beisammensein. Kegelverein bedeutet für ihn. echte Freizeit. Anders sieht da schon sein Engagement in den Heimatvereinen und im Kreisverband für Heimatpflege aus. Da engagiert er sich so stark, dass er 2017 sogar mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet wurde.

Heimatpflege ist Naturschutz, Ökologie, Landschaftsschutz und Denkmalpflege

Für ihn formulierte Karin Schmitt-Promny (stellv. Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland) damals das ehrenamtliche Wirken des Geehrten in ihrer Laudatio als „Heimatpflege, die nichts mit Heimattümelei zu tun hat“. Heimatpflege ist und bleibt für den Hasselter mehr als „nur“ Heimatpflege. Es ist Naturschutz, das Vertreten ökologischer Prinzipien, Landschaftsschutz und Denkmalpflege in einem. Er hat den Heimatverein Hasselt (hier wurde er geboren und hier lebt er auch heute) ebenso gegründet wie den Louisendorfer HV. In Louisendorf lebte Jörissen lange („der Liebe wegen“) bis ihn die Trennung wieder in seinen Geburtsortsteil Hasselt zog.

Bereits mit dem Rheinlandtaler vor zwei Jahren ausgezeichnet

Josef Jörissen liebt auch die niederrheinischen Mühlen. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Der Rheinlandtaler 2017 ehrte Jörissen aber nicht nur als Vorstand des Kreisverbands für Heimatpflege, sondern auch als Mitglied in der Bewertungskommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, in der Landesgemeinschaft Natur und Umwelt sowie im Mühlenverband Rheinland. Auch als Chronist hat sich Josef Jörissen einen Namen gemacht. Er schrieb die ziemlich umfangreiche Chronik der Gemeinde Bedburg-Hau, eine bislang nicht veröffentlichte Chronik für den Mühlenverband (220 Seiten) und vieles mehr.

175 Jahre Louisendorf

Die Chronik „175 Jahre Louisendorf“ hat er 1995 erstellt und veröffentlicht. Mit Louisendorf fühlt sich der Hasselter immer noch sehr verbunden. Ob Dorfkern-Gestaltung, Wettbewerbe, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft oder der Erhalt des Vermächtnisses des 1994 verstorbenen Louisendorfer Chronisten Jakob Imig und die Erweiterung des Imig-Archivs zum Pfälzermuseum…. Die Reihe seiner Aktivitäten in dem Örtchen sind lang. Nicht umsonst meinte einst der Louisendorfer Ortsvorsteher Jürgen Graven „Neulouisendorf ist das Josef-Jörissen-Dorf.“

Geografiestudium in Köln – dann zurück an den Niederrhein

Jörissens „Vereinsmeierei“ war auch ein Hauptgrund, warum er nach dem Geografiestudium in Köln und anschließender Arbeit beim Bundesministerium für Forschung und Technologie in Unna zurück in den Kreis Kleve zog. „Ich bin eben Niederrheiner und Vereinsmeier!“ (Jörissen). Und das mit jeder Menge Herz.

Eine Stelle bei der Euregio machte den beruflichen Wechsel dann auch schnell möglich. Dann folgte seine Arbeit bei der Gemeinde Bedburg-Hau – in diesem Rahmen schrieb er die Chronik der Gemeinde Bedburg-Hau (1990). Danach folgte seine Anstellung beim Kreis Kleve – hier war er im Bereich Naturschutz, Wirtschaftsförderung und Tourismus tätig.

Der Vater von vier Kindern hat bis 2009 beim Kreis gearbeitet. „Und das immer sehr gerne“, erklärt Jörissen, der sich selbst als geduldigen Menschen sieht, mit Humor. Einer der aber auch verlieren und die Faust in der Tasche machen kann. Es aber selten tun muss.